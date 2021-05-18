Ученые: Грязный воздух может стать причиной смертельного заболевания

Ученые, работающие на базе Калифорнийского Университета, пришли к выводу, что грязный воздух может стать причиной развития опасного заболевания. В данном случае речь идет о деменции и болезни Альцгеймера.

Специалисты провели эксперимент, который длился больше года. В рамках него самцы и самки крыс испытывали на себе воздействие очищенного и загрязненного воздуха. Ученые использовали, как грызунов дикого типа, так и тех, у которых присутствовали гены, способствующие появлению болезни Альцгеймера. Состояние грызунов отслеживалось каждый 3,5,10 и 15 месяц. Ученые оценивали, насколько проявлялась деменция, отслеживали изменения в мозговой структре и нарушения в привычном поведении.

Специалисты отметили, что биомаркеры деменции усиливались при загрязнении воздуха, связанном с дорожным движением. Причем изменения наблюдались у обоих типов животных. Как считают исследователи, болезнь Альцгеймера развивается из-за длительного воздействия плохого воздуха.

В головном мозге крыс исследователи выявили очень мелкие твердые частицы. В воздухе их уровень не отслеживается. Ученые считают, что актуальные стандарты необходимо изменить. В противном случае будет расти количество случаев деменции из-за воздействия грязного воздуха на стареющий мозг.

Источник: lenta.ru