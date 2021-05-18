Илларионов: Взрывы на территории Чехии являются нападением на члена НАТО. Мы видим, кто из членов НАТО выполняет пятую статью устава
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
“Взрывы на территории Чехии являются нападением на страну, являющуюся членом НАТО. Это в полном, в чистом виде подпадает под действие пятой статьи устава НАТО: нападение на члена НАТО является нападением на всех членов НАТО. И требуется ответ на это. Мы видим, кто из нынешних членов НАТО выполняет пятую статью устава”, – отметил Илларионов.
Он подчеркнул, что из 30 стран – членов НАТО устав выполняют пять стран.
“Четыре страны, кроме самой Чехии. Всего пять. Еще страны Балтии и Словакия”, – сказал эксперт.
Он напомнил, что когда в Великобритании в 2018 году нервно-паралитическим агентом “Новичок” отравили бывшего российского разведчика Сергея Срипаля и его дочь Юлию, члены НАТО отреагировали более слаженно.
“Три года назад, когда было отравление Скрипалей на территории Британии, в результате которого еще и погибла британская гражданка и несколько человек были отравлены, что произошло? Это было тоже нападение на страну – члена НАТО. И тогда страны – члены НАТО во главе с Соединенными Штатами, во главе которых находился противный Дональд Трамп, приняли совместные действия – и выслали российских дипломатов. Более 20 стран – членов НАТО выслали российских дипломатов. Соединенные Штаты выслали 60 российских дипломатов из Вашингтона. То есть Трамп, который тогда заявлял… Мы слышали, что ему не нравится НАТО, он хочет как-то это изменить и так далее… Но когда наступил реальный кризис, все члены НАТО, включая Соединенные Штаты и ту администрацию, действовали в точном соответствии с требованиями статьи пятой устава НАТО”, – подчеркнул Илларионов.
То, что члены НАТО не отреагировали на взрывы в Чехии, стало сигналом для России, убежден аналитик.
“Сейчас, когда чехи подтвердили, что взрывы проведены российскими сотрудниками ГРУ, в результате которых погибло два чешских гражданина, – нынешний НАТО, возглавляемый нынешней администрацией США с нынешним президентом [Джо] Байденом, не выполнил требования пятой статьи устава НАТО. Пять стран – Чехия, Словакия и три балтийские страны – выполнили. Соединенные Штаты не выполнили. Это очень важный знак, сигнал того, кто выполняет пятую статью устава НАТО, а кто – нет. И при какой администрации риск использования вооруженных сил России против других стран, даже членов НАТО, не говоря уже о не членах НАТО, вырос гораздо серьезнее, чем это было три года назад, при предыдущей администрации. Это очень опасный сигнал, который [президент РФ Владимир] Путин, конечно, прекрасно понял”, – считает Илларионов.
По его мнению, нынешняя администрация президента США не готова выполнять устав НАТО даже в той мере, в какой была готова и выполняла предыдущая администрация.
Интервью с Илларионовым выйдет сегодня на YouTube-канале “В гостях у Гордона”. Трансляция начнется в 18.00
Контекст:
В конце 2014 года на складах с боеприпасами в чешской деревне Врбетице произошло несколько взрывов, в результате которых погибло двое человек. Работы по ликвидации последствий взрывов длились почти шесть лет и закончились осенью прошлого года. Нанесенный ущерб и затраты, необходимые для очистки территорий возле складов, оценивают примерно в 1 млрд чешских крон (около $47 млн).
В апреле 2021 года власти Чехии заявили о причастности ко взрывав российской военной разведки. Чешская полиция предполагает, что, возможно, боеприпасы во Врбетице взорвались случайно – на самом деле спецслужбы РФ хотели взорвать их в Болгарии.
Информация о возможной причастности России ко взрывам в Чехии стала причиной кризиса в отношениях двух стран. Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства, в ответ Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.
МИД Чехии потребовал, чтобы Россия вернула всех высланных чешских дипломатов, однако ответа не последовало, в связи с чем Чехия объявила о дополнительном сокращении количества российских дипломатов в Праге. В конце апреля министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что в посольстве России в Праге и в посольстве Чехии в Москве будет работать по 32 сотрудника. Увеличение сотрудников дипмиссий возможно только на основе взаимности, подчеркнул он.
Чехию поддержали и другие страны ЕС – Латвия, Литва, Эстония и Словакия выслали российских дипломатов в знак солидарности.
Кремль отрицает причастность РФ ко взрывам во Врбетице и обвиняет Чехию в провокациях. Чешские власти заявили, что будут требовать от России компенсации за последствия взрывов в размере не менее 1 млрд чешских крон, но в РФ заявили, что платить Праге не собираются.
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет