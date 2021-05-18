 

Илларионов: Взрывы на территории Чехии являются нападением на члена НАТО. Мы видим, кто из членов НАТО выполняет пятую статью устава

18.05.2021, 13:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Взрывы на территории Чехии являются нападением на страну, являющуюся членом НАТО. Это в полном, в чистом виде подпадает под действие пятой статьи устава НАТО: нападение на члена НАТО является нападением на всех членов НАТО. И требуется ответ на это. Мы видим, кто из нынешних членов НАТО выполняет пятую статью устава”, – отметил Илларионов.

Он подчеркнул, что из 30 стран – членов НАТО устав выполняют пять стран.

“Четыре страны, кроме самой Чехии. Всего пять. Еще страны Балтии и Словакия”, – сказал эксперт.

Он напомнил, что когда в Великобритании в 2018 году нервно-паралитическим агентом “Новичок” отравили бывшего российского разведчика Сергея Срипаля и его дочь Юлию, члены НАТО отреагировали более слаженно. 

“Три года назад, когда было отравление Скрипалей на территории Британии, в результате которого еще и погибла британская гражданка и несколько человек были отравлены, что произошло? Это было тоже нападение на страну – члена НАТО. И тогда страны – члены НАТО во главе с Соединенными Штатами, во главе которых находился противный Дональд Трамп, приняли совместные действия – и выслали российских дипломатов. Более 20 стран – членов НАТО выслали российских дипломатов. Соединенные Штаты выслали 60 российских дипломатов из Вашингтона. То есть Трамп, который тогда заявлял… Мы слышали, что ему не нравится НАТО, он хочет как-то это изменить и так далее… Но когда наступил реальный кризис, все члены НАТО, включая Соединенные Штаты и ту администрацию, действовали в точном соответствии с требованиями статьи пятой устава НАТО”, – подчеркнул Илларионов. 

То, что члены НАТО не отреагировали на взрывы в Чехии, стало сигналом для России, убежден аналитик. 

“Сейчас, когда чехи подтвердили, что взрывы проведены российскими сотрудниками ГРУ, в результате которых погибло два чешских гражданина, – нынешний НАТО, возглавляемый нынешней администрацией США с нынешним президентом [Джо] Байденом, не выполнил требования пятой статьи устава НАТО. Пять стран – Чехия, Словакия и три балтийские страны – выполнили. Соединенные Штаты не выполнили. Это очень важный знак, сигнал того, кто выполняет пятую статью устава НАТО, а кто – нет. И при какой администрации риск использования вооруженных сил России против других стран, даже членов НАТО, не говоря уже о не членах НАТО, вырос гораздо серьезнее, чем это было три года назад, при предыдущей администрации. Это очень опасный сигнал, который [президент РФ Владимир] Путин, конечно, прекрасно понял”, – считает Илларионов.

По его мнению, нынешняя администрация президента США не готова выполнять устав НАТО даже в той мере, в какой была готова и выполняла предыдущая администрация. 

Интервью с Илларионовым выйдет сегодня на YouTube-канале “В гостях у Гордона”. Трансляция начнется в 18.00

Контекст:

В конце 2014 года на складах с боеприпасами в чешской деревне Врбетице произошло несколько взрывов, в результате которых погибло двое человек. Работы по ликвидации последствий взрывов длились почти шесть лет и закончились осенью прошлого года. Нанесенный ущерб и затраты, необходимые для очистки территорий возле складов, оценивают примерно в 1 млрд чешских крон (около $47 млн).

В апреле 2021 года власти Чехии заявили о причастности ко взрывав российской военной разведки. Чешская полиция предполагает, что, возможно, боеприпасы во Врбетице взорвались случайно – на самом деле спецслужбы РФ хотели взорвать их в Болгарии.

Информация о возможной причастности России ко взрывам в Чехии стала причиной кризиса в отношениях двух стран. Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства, в ответ Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.

МИД Чехии потребовал, чтобы Россия вернула всех высланных чешских дипломатов, однако ответа не последовало, в связи с чем Чехия объявила о дополнительном сокращении количества российских дипломатов в Праге. В конце апреля министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что в посольстве России в Праге и в посольстве Чехии в Москве будет работать по 32 сотрудника. Увеличение сотрудников дипмиссий возможно только на основе взаимности, подчеркнул он. 

Чехию поддержали и другие страны ЕС – Латвия, Литва, Эстония и Словакия выслали российских дипломатов в знак солидарности.

Кремль отрицает причастность РФ ко взрывам во Врбетице и обвиняет Чехию в провокациях. Чешские власти заявили, что будут требовать от России компенсации за последствия взрывов в размере не менее 1 млрд чешских крон, но в РФ заявили, что платить Праге не собираются. 


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.11 / Польша не ответила на запрос СК РФ по преступлениям дивизии СС «Галичина»

07.04 / Управление Суэцкого канала назвало вероятную причину инцидента с контейнеровозом

30.06 / Кабмин поддержал проект о лишении свободы за наркопропаганду в интернете

01.04 / После убийства из-за ссоры в родительском чате в Волгограде возбудили новое дело

08.09 / Компания ID-Cooling представила новый кулер IS-60 EVO ARGB

20.02 / Вильнюс предложил остановить строительство «Северного потока – 2» до выборов в Госдуму

15.01 / В Москве закроют проект по сбору данных о пешеходах

13.05 / Берлин назвал ХАМАС виновным в обострении конфликта на Ближнем Востоке

29.01 / Суд арестовал напавшего на машину ФСБ тиктокера

07.11 / Жена Пашиняна заявила о готовности женского отряда Армении к боям в Карабахе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика