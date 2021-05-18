Илларионов: Взрывы на территории Чехии являются нападением на члена НАТО. Мы видим, кто из членов НАТО выполняет пятую статью устава

“Взрывы на территории Чехии являются нападением на страну, являющуюся членом НАТО. Это в полном, в чистом виде подпадает под действие пятой статьи устава НАТО: нападение на члена НАТО является нападением на всех членов НАТО. И требуется ответ на это. Мы видим, кто из нынешних членов НАТО выполняет пятую статью устава”, – отметил Илларионов.

Он подчеркнул, что из 30 стран – членов НАТО устав выполняют пять стран.

“Четыре страны, кроме самой Чехии. Всего пять. Еще страны Балтии и Словакия”, – сказал эксперт.

Он напомнил, что когда в Великобритании в 2018 году нервно-паралитическим агентом “Новичок” отравили бывшего российского разведчика Сергея Срипаля и его дочь Юлию, члены НАТО отреагировали более слаженно.

“Три года назад, когда было отравление Скрипалей на территории Британии, в результате которого еще и погибла британская гражданка и несколько человек были отравлены, что произошло? Это было тоже нападение на страну – члена НАТО. И тогда страны – члены НАТО во главе с Соединенными Штатами, во главе которых находился противный Дональд Трамп, приняли совместные действия – и выслали российских дипломатов. Более 20 стран – членов НАТО выслали российских дипломатов. Соединенные Штаты выслали 60 российских дипломатов из Вашингтона. То есть Трамп, который тогда заявлял… Мы слышали, что ему не нравится НАТО, он хочет как-то это изменить и так далее… Но когда наступил реальный кризис, все члены НАТО, включая Соединенные Штаты и ту администрацию, действовали в точном соответствии с требованиями статьи пятой устава НАТО”, – подчеркнул Илларионов.

То, что члены НАТО не отреагировали на взрывы в Чехии, стало сигналом для России, убежден аналитик.

“Сейчас, когда чехи подтвердили, что взрывы проведены российскими сотрудниками ГРУ, в результате которых погибло два чешских гражданина, – нынешний НАТО, возглавляемый нынешней администрацией США с нынешним президентом [Джо] Байденом, не выполнил требования пятой статьи устава НАТО. Пять стран – Чехия, Словакия и три балтийские страны – выполнили. Соединенные Штаты не выполнили. Это очень важный знак, сигнал того, кто выполняет пятую статью устава НАТО, а кто – нет. И при какой администрации риск использования вооруженных сил России против других стран, даже членов НАТО, не говоря уже о не членах НАТО, вырос гораздо серьезнее, чем это было три года назад, при предыдущей администрации. Это очень опасный сигнал, который [президент РФ Владимир] Путин, конечно, прекрасно понял”, – считает Илларионов.

По его мнению, нынешняя администрация президента США не готова выполнять устав НАТО даже в той мере, в какой была готова и выполняла предыдущая администрация.

Интервью с Илларионовым выйдет сегодня на YouTube-канале “В гостях у Гордона”. Трансляция начнется в 18.00

Контекст:

В конце 2014 года на складах с боеприпасами в чешской деревне Врбетице произошло несколько взрывов, в результате которых погибло двое человек. Работы по ликвидации последствий взрывов длились почти шесть лет и закончились осенью прошлого года. Нанесенный ущерб и затраты, необходимые для очистки территорий возле складов, оценивают примерно в 1 млрд чешских крон (около $47 млн).

В апреле 2021 года власти Чехии заявили о причастности ко взрывав российской военной разведки. Чешская полиция предполагает, что, возможно, боеприпасы во Врбетице взорвались случайно – на самом деле спецслужбы РФ хотели взорвать их в Болгарии.

Информация о возможной причастности России ко взрывам в Чехии стала причиной кризиса в отношениях двух стран. Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства, в ответ Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.

МИД Чехии потребовал, чтобы Россия вернула всех высланных чешских дипломатов, однако ответа не последовало, в связи с чем Чехия объявила о дополнительном сокращении количества российских дипломатов в Праге. В конце апреля министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что в посольстве России в Праге и в посольстве Чехии в Москве будет работать по 32 сотрудника. Увеличение сотрудников дипмиссий возможно только на основе взаимности, подчеркнул он.

Чехию поддержали и другие страны ЕС – Латвия, Литва, Эстония и Словакия выслали российских дипломатов в знак солидарности.

Кремль отрицает причастность РФ ко взрывам во Врбетице и обвиняет Чехию в провокациях. Чешские власти заявили, что будут требовать от России компенсации за последствия взрывов в размере не менее 1 млрд чешских крон, но в РФ заявили, что платить Праге не собираются.



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

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