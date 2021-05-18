МИД Украины планирует заключить с рядом стран соглашения о взаимном признании сертификатов вакцинации против COVID-19 – Кулеба

“Мы хотим больших упрощений и поэтому активно сейчас работаем над заключением двусторонних соглашений о признании национальных сертификатов о вакцинации. Вы видели в новостях, что мы уже договорились о заключении такого соглашения с Венгрией. Вчера я обсуждал этот вопрос с Молдовой и Грузией, со своими коллегами – министрами иностранных дел этих стран. Мы будем работать над этими упрощениями, а также со всеми другими странами, которые изъявят желание заключить такое соглашение до установления на общеевропейском уровне механизма этих сертификатов вакцинации”, – отметил Кулеба.

По его словам, прежде всего эта инициатива коснется соседних с Украиной стран, которые являются популярными у украинцев направлениями.

Контекст:

13 мая на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто в Братиславе Кулеба договорился о взаимном признании Украиной и Венгрией сертификатов вакцинации против COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Для предотвращения распространения заболевания многие страны закрыли границы или ввели ограничения на въезд.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 18 мая 2021 года, общее количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 163,6 млн, из них почти 3,4 млн умерли.

Некоторые страны начали разрабатывать документ, подтверждающий получение прививок от COVID-19. Такие сертификаты позволят путешественникам не проходить карантин и не предъявлять негативный результат теста на коронавирус.

По данным Bloomberg, вакцинация от коронавируса стартовала в 176 странах. На 18 мая привито более 1,48 млрд человек.

—