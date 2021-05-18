 

В Украине 14% заведений питания закрылись после весеннего локдауна – Opendatabot

18.05.2021, 13:58, Новости дня
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В 20-ых числах марта в Киеве, Львове, Одессе был введен локдаун, который завершился в конце апреля. В условиях ограничений “красной” зоны рестораны могли работать только на вынос. В некоторых областях ограничения были сняты ранее, поэтому уже в конце апреля наблюдался незначительный рост.

Инфографика: opendatabot.ua

На майские праздники ограничения были сняты, однако за этот период восстановить работу всех ресторанов не удалось. Открылось +2% ресторанов. Оборот также увеличился лишь на 2% по сравнению с показателями локдауна.

Инфографика: opendatabot.ua

В целом за год ресторанный бизнес потерял почти 40% работающих заведений.

Контекст:

Украина вернулась к адаптивному карантину с 24 февраля. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

Весной в разное время жесткий локдаун вводили в Киеве, Львове, Днепре и других регионах. Закрывались заведения питания, ограничивали работу транспорта.

По состоянию на 18 мая, в “оранжевой” зоне карантина остается одна область – Донецкая. Остальная часть страны находится в “желтой” зоне.

С начала эпидемии в Украине подтвердили более 2,16 млн случаев коронавирусной инфекции (4095 – за последние сутки), умерло 48 469 пациентов с COVID-19 (285 – за 17 мая), около 1,88 млн человек выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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