В Украине 14% заведений питания закрылись после весеннего локдауна – Opendatabot
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В 20-ых числах марта в Киеве, Львове, Одессе был введен локдаун, который завершился в конце апреля. В условиях ограничений “красной” зоны рестораны могли работать только на вынос. В некоторых областях ограничения были сняты ранее, поэтому уже в конце апреля наблюдался незначительный рост.
Инфографика: opendatabot.ua
На майские праздники ограничения были сняты, однако за этот период восстановить работу всех ресторанов не удалось. Открылось +2% ресторанов. Оборот также увеличился лишь на 2% по сравнению с показателями локдауна.
Инфографика: opendatabot.ua
В целом за год ресторанный бизнес потерял почти 40% работающих заведений.
Контекст:
Украина вернулась к адаптивному карантину с 24 февраля. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.
Весной в разное время жесткий локдаун вводили в Киеве, Львове, Днепре и других регионах. Закрывались заведения питания, ограничивали работу транспорта.
По состоянию на 18 мая, в “оранжевой” зоне карантина остается одна область – Донецкая. Остальная часть страны находится в “желтой” зоне.
С начала эпидемии в Украине подтвердили более 2,16 млн случаев коронавирусной инфекции (4095 – за последние сутки), умерло 48 469 пациентов с COVID-19 (285 – за 17 мая), около 1,88 млн человек выздоровели.
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