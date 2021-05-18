В ЛНР обвинили Украину в блокировке работы политической подгруппы по Донбассу

Представители украинской стороны во вторник вновь заблокировали работу политической рабочей группы Контактной группы по Донбассу, сообщила пресс-секретарь делегации Луганской народной республики (ЛНР) на Минских переговорах Мария Ковшарь.

«Работа подгруппы по политическим вопросам осталась заблокированной. (…) Координатор гуманитарной подгруппы от ОБСЕ потратил два часа на двусторонние консультации, в ходе которых выяснилось, что Украина отказалась от компромисса, достигнутого на заседании Контактной группы 28 апреля, чем в очередной раз заблокировала работу подгруппы», – передает ее слова ТАСС.

Ковшарь добавила, что все время было потрачено на обсуждение процессуальных вопросов. В итоге не удалось приступить к практической работе над главной задачей – разработкой дорожной карты по урегулированию конфликта на Донбассе в соответствии с Минскими соглашениями. «По оценке координатора, работа подгруппы все еще находится в тупике», – сказала пресс-секретарь делегации.

Во вторник рабочая группа по гуманитарным вопросам Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе провела заседание, которое завершилось без достижения существенных результатов по основным вопросам повестки дня. Заседание Контактной группы назначено на 19 мая.

Напомним, в конце апреля полпред Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего заявил, что контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины смогла разблокировать обсуждение вопросов политического урегулирования.

Полпред РФ в ТКГ Борис Грызлов обвинил Киев в блокировании предложения Москвы по предотвращению нарушений перемирия в Донбассе. В Луганской народной республике в свою очередь подчеркнули, что ТКГ не смогла найти компромисс по согласованию механизма контроля за перемирием в регионе.