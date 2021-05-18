 

В ЛНР обвинили Украину в блокировке работы политической подгруппы по Донбассу

18.05.2021, 13:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Представители украинской стороны во вторник вновь заблокировали работу политической рабочей группы Контактной группы по Донбассу, сообщила пресс-секретарь делегации Луганской народной республики (ЛНР) на Минских переговорах Мария Ковшарь.

«Работа подгруппы по политическим вопросам осталась заблокированной. (…) Координатор гуманитарной подгруппы от ОБСЕ потратил два часа на двусторонние консультации, в ходе которых выяснилось, что Украина отказалась от компромисса, достигнутого на заседании Контактной группы 28 апреля, чем в очередной раз заблокировала работу подгруппы», – передает ее слова ТАСС.

Ковшарь добавила, что все время было потрачено на обсуждение процессуальных вопросов. В итоге не удалось приступить к практической работе над главной задачей – разработкой дорожной карты по урегулированию конфликта на Донбассе в соответствии с Минскими соглашениями. «По оценке координатора, работа подгруппы все еще находится в тупике», – сказала пресс-секретарь делегации.

Во вторник рабочая группа по гуманитарным вопросам Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе провела заседание, которое завершилось без достижения существенных результатов по основным вопросам повестки дня. Заседание Контактной группы назначено на 19 мая.

Напомним, в конце апреля полпред Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего заявил, что контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины смогла разблокировать обсуждение вопросов политического урегулирования.

Полпред РФ в ТКГ Борис Грызлов обвинил Киев в блокировании предложения Москвы по предотвращению нарушений перемирия в Донбассе. В Луганской народной республике в свою очередь подчеркнули, что ТКГ не смогла найти компромисс по согласованию механизма контроля за перемирием в регионе.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.01 / Леди Гага с косой вокруг головы исполнила гимн на инаугурации Байдена. Видео, фото

30.09 / Мантуров: РФ «проехала» историю с «Новичком»

06.02 / В Украине за сутки COVID-19 выявили у 4,3 тыс. человек

13.01 / В больнице Омска произошел пожар из-за холодильника

12.02 / Экс-глава ЕЦБ Драги сформировал новый кабмин Италии

17.03 / “Это был семейный визит”. Мать восьмилетней украинской блогерши прокомментировала ночевку дочери у 13-летнего подростка

25.09 / Рубль вырос к доллару

01.12 / Джемилев стал лауреатом награды МИД Чехии за заслуги в дипломатии

29.12 / Рогозин назвал вероятную причину утечки воздуха на МКС

16.07 / Эфиопия вопреки протестам Судана и Египта начала заполнять водохранилище на ГЭС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика