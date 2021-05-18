 

Опубликованы записи якобы переговоров Медведчука с представителями России, ДНР и ЛНР

18.05.2021, 13:54, Новости дня
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Команда журналистских расследований Bihus.info опубликовала записи якобы телефонных разговоров главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука с представителями РФ и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

«Мы получили записи телефонных разговоров Медведчука за четыре года», – говорится в подписи к видеосюжету, опубликованному на YouTube-канале Bihus.info.

Журналисты утверждают, что располагают полными записями разговоров Медведчука, которые легли в основу уголовного дела в отношении политика. Фрагменты этих записей ранее на брифинге демонстрировал глава СБ Украины Иван Баканов. Они отмечают, что намерены выпустить цикл передач с записями разговоров Медведчука, передает РИА «Новости».

На одной из записей, сделанных якобы в 2014 году, человек с голосом, похожим на голос Медведчука, разговаривает с одним из первых руководителей ДНР Александром Бородаем. В частности, Медведчук якобы просит его помешать вооруженным людям захватить дом украинского олигарха Рената Ахметова в Донецке.

Также в нескольких телефонных разговорах якобы Медведчука с председателем народного совета самопровозглашенной ЛНР Алексеем Карякиным обсуждается необходимость отвода техники украинских военных от Изварино, а также прекращение полетов украинской авиации. Кроме того, Медведчук якобы давал указания своему помощнику Дмитрию Дорошенко, который в 2014 году находился в Донбассе, о ведении переговоров от его имени с главами самопровозглашенных республик.

Как следует из видеосюжета, Медведчук осенью 2014 года якобы обсуждал с бывшим помощником президента РФ Владиславом Сурковым создание свободной экономической зоны в Донбассе. В частности, украинский политик якобы согласовывал соответствующий проект закона с Сурковым. Также журналисты утверждают, что располагают записями разговоров Медведчука с замглавой администрации президента РФ Дмитрием Козаком, с главой Газпрома Алексеем Миллером, экс-главой Минэнерго РФ Александром Новаком, экс-послом РФ на Украине Михаилом Зурабовым и другими представителями России.

13 мая суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и отправил политика до 9 июля под домашний арест. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что недовольна этим и намерена «идти дальше».

ГПУ подозревает Медведчука и его однопартийца Тараса Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. В свою очередь глава СБУ Иван Баканов утверждает, что Медведчук якобы передал находящемуся в РФ Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении ВСУ.

Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Медведчук переиграл президента Украины Владимира Зеленского в киевском суде.



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