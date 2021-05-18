 

Дума приняла поправки о новых мерах поддержки семей с детьми

18.05.2021, 13:36, Разное
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Приняты социально значимые инициативы, их реализация начнется в ближайшее время, отметил спикер. “Речь идет об изменениях в законы, регулирующие выплату детских пособий и оплату больничных», – сказал Володин.

Одна из поправок предусматривает выплату пособия величиной в половину прожиточного минимума беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности. “Получать его с 1 июля будут те, у кого в семье среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума в регионе», — пояснил председатель ГД.

Вторая поправка вводит с 1 июля ежемесячное пособие на детей в возрасте от восьми до 16 лет. На его получение могут рассчитывать родители в неполных семьях с доходом ниже прожиточного минимума.

“Размер выплаты будет приравнен к половине детского регионального прожиточного минимума. Важно, что размер пособия будет расти вместе с прожиточным минимумом», – отметил Володин.

Третья инициатива вводит стопроцентную оплату больничного по уходу за детьми в возрасте до семи лет. Стаж родителей не будет иметь значения.

В первую очередь это коснется матерей с небольшим стажем, сказал спикер ГД. По его словам, инициатива поддержит молодые семьи с детьми-дошкольниками.



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