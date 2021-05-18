 

20 смешных происшествий с волосами, доказавших, что на парикмахере лучше не экономить

18.05.2021, 13:26, Разное
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Ужасное окрашивание, кривая челка, нелепая форма стрижки — всё это собрано у нас здесь. Мы хотим поделиться с вами недоразумениями, которые произошли на головах у людей, иногда по их собственной воле, а иногда по нелепой случайности.

Просто он хотел балаклаву, которую не нужно будет снимать

Когда вы работаете в компании, где нельзя ходить с растительностью на лице, но вам очень хочется носить бороду 

 

Борису Джонсону следует сменить парикмахера 

Футболисты — кладезь странных стрижек

"Профессор моего университета создал смелый образ с двумя пучками волос"

Шах и мат!

«Копировать» — «вставить»

Стоит задаться вопросом, о чём думают люди, когда собираются это сделать

Как это вообще назвать?

Передний крысиный хвостик

Летающая тарелка из 80-х

Вот это уровень патриотизма!

Снежный человек в маскировке

Когда вы просите линию, а парикмахер прокладывает на вашей голове целую дорогу

"Сделал стрижку в Китае: 1 фото — это то, о чем я просил, 2 фото — это то, что я получил"

"Парикмахер «понятия не имел», как это произошло"

Что они сделали с этим бедным мужчиной?

Не доверяйте свои волосы никому, кроме проверенного парикмахера. Особенно своим мамам…

… и девушкам



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