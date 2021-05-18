20 смешных происшествий с волосами, доказавших, что на парикмахере лучше не экономить
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Ужасное окрашивание, кривая челка, нелепая форма стрижки — всё это собрано у нас здесь. Мы хотим поделиться с вами недоразумениями, которые произошли на головах у людей, иногда по их собственной воле, а иногда по нелепой случайности.
Просто он хотел балаклаву, которую не нужно будет снимать
Когда вы работаете в компании, где нельзя ходить с растительностью на лице, но вам очень хочется носить бороду
Борису Джонсону следует сменить парикмахера
Футболисты — кладезь странных стрижек
"Профессор моего университета создал смелый образ с двумя пучками волос"
Шах и мат!
«Копировать» — «вставить»
Стоит задаться вопросом, о чём думают люди, когда собираются это сделать
Как это вообще назвать?
Передний крысиный хвостик
Летающая тарелка из 80-х
Вот это уровень патриотизма!
Снежный человек в маскировке
Когда вы просите линию, а парикмахер прокладывает на вашей голове целую дорогу
"Сделал стрижку в Китае: 1 фото — это то, о чем я просил, 2 фото — это то, что я получил"
"Парикмахер «понятия не имел», как это произошло"
Что они сделали с этим бедным мужчиной?
Не доверяйте свои волосы никому, кроме проверенного парикмахера. Особенно своим мамам…
… и девушкам
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