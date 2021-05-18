Это предложение руки снимали с двух ракурсов, один из которых был смехотворно неудачным

Снимать помолвку на видео стало доброй традицией, ведь в будущем можно будет пересмотреть этот милый момент и снова ощутить в себе часть тех эмоций. Лучше съёмки помолвки может быть только съёмка с двух ракурсов, конечно, если один из операторов не валяется по земле аки колобок под веществами. Звучит комично, но это вы ещё не видели эту сцену своими глазами, так как этот случай произошёл на самом деле.

Ребята хотели иметь классное видео предложения руки, поэтому решили снять его с двух ракурсов

Одна камера стояла неподвижно вдалеке, а со второй ходил их близкий человек, снимая этот щепетильный момент на камеру. Вот только спустя пару шагов этот оператор запнулся и упал в песок. Женщина так и не смогла встать до конца помолвки..

Самое забавное, что пара всё равно совместила обе этих записи, и вместо двух обычных видео помолвки у них есть одно уморительное

Очень забавно наблюдать, как жених пытается сдержать смех, но с треском проваливается при каждом падении оператора.