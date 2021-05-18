Алеся Кафельникова перестала скрывать беременность: новые фото модели

22-летняя модель Алеся Кафельникова совсем скоро станет мамой! Несколько месяцев в сети ходили слухи о том, что дочь известного теннисиста Евгения Кафельникова ждет ребенка, но накануне она сама негласно подтвердила эту новость. Несмотря на то что Алеся находится уже на большом сроке, она не могла пропустить вечеринку по случаю дня рождения ее друга и коллеги, звездного стилиста Алеко Надиряна. На праздник она пришла в компании своего 35-летнего возлюбленного Георгия Петришина. Среди гостей также были Анастасия Решетова и Лиза Пескова – последняя и сняла в сторис Алесю с такого ракурса, с которого сложно было не увидеть округлившийся живот модели.

Алеся Кафельникова в сторис Лизы Песковой

На мероприятие в ресторан азиатской кухни Кафельникова пришла в красном платье свободного кроя в рюшами, которое визуально скрывало ее изменившуюся фигуру. На своей странице в Instagram она, правда, поделилась только теми фото, где ее живот был скрыт за столом или широким веером. Впрочем, так она “прячет” беременность не в первый раз – в конце апреля на благотворительном ужине фонда “Обнаженные сердца” Натальи Водяновой Алеся появилась в желтом платье с отделкой из перьев и объемных рюш.

Алеся Кафельникова, апрель 2021 года

Впервые о беремнности Алеси Кафельниковой заговорили еще в декабре прошлого года. В конце февраля слухи неофициально подтвердила светская львица Надя Сказка, но тогда сама Алеся все опровергла. А уже в начале апреля по интернету разошлись криншоты из сторис кулинарной мастерской на Бали, куда приходила модель. На тех кадрах Алеся в льняном топе готовит блюда местной кухни. Благодаря открытому верху был виден уже округлившийся живот Алеси.

Напомним, 22-летняя модель и дочь самого титулованного теннисиста в истории России Евгения Кафельникова, Алеся, закрутила роман с 34-летним руководителем рекламного агентства Георгием Петришиным, экс-женихом Светланы Ходченковой еще в прошлом году. О начале знакомства с бойфрендом Алеся рассказала в Instagram-историях в октябре 2020 года.

Я пришла на ужин в компании друзей, села за стол и поймала взгляд человека, смотрящего на меня. Чуть позже я заметила, что он продолжает смотреть на меня, прям все время смотреть, пока я ем, разговариваю, провожу время в компании своих друзей, он не отводил взгляда. Меня это смутило. Я не люблю, когда за мной следят, меня вводит это в паранойю. Я не понимала, почему чувак уставился на меня, пока я ем. Ну а потом он подошел спросить номер, а утром уже стоял с букетом у моего подъезда.

По слухам, ранее Георгий встречался не только со Светланой Ходченковой, но и Ритой Дакотой, Викторией Дайнеко и Настей Задорожной. Алеся же до избранника состоялся в отношениях с рэпером Pharaoh и сыном ресторатора Аркадия Новикова – Никитой.

Алеся Кафельникова и Георгий Петришин

Алеся Кафельникова на Бали, весна 2021 года