Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft из-за романа с сотрудницей

Личная жизнь основателя компании Microsoft и одного из богатейших людей планеты долгое время была малоинтересна – Билл Гейтс состоял в счастливом, как многие считали, браке с Мелиндой (в девичестве) Френч около 27 лет и воспитывал троих детей. После того, как 4 мая этого года Билл и Мелинда объявили о разводе, западные журналисты не перестают гадать, что стало реальной причиной разрыва столь крепкой пары и ведут свои расследования. Одной из причин иностранные СМИ называют множественные измены Билла.

Как пишет The Wall Street Journal, Гейтс приставал и к своим сотрудницам, и к коллегам в благотворительном фонде, но роман у бизнесмена был только один – долгое время у Билла были отношения с некой работницей Microsoft. Издание утверждает: когда в 2019 году в компании узнали о служебном романе, Гейтса попросили оставить кресло в совете директоров. Напомним, что основатель Microsoft, который последние годы не принимал активного участия в управлении корпорацией, ушел из совета директоров в 2020 году, сосредоточившись на работе своего благотворительного фонда. Пресс-секретарь миллиардера дал официальный комментарий по этому поводу, лишь частично опровергнув добытую журналистами информацию, и подтвердив факт внебрачных отношений Билла.

Они закончили свои отношения полюбовно почти 20 лет тому назад. Решение Билла уйти из правления с этим никак не связано. Он действительно решил уделять больше времени благотворительности, – цитирует представителя Билла The People.

Билл и Мелинда Гейтс

На фоне скандальных публикаций акции компании Microsoft упали в цене, но это вряд ли скажется на финансовом состоянии Билла Гейтса. По данным Forbes, по капитал Гейтса с момента объявления о разводе уже уменьшился почти на три миллиарда и теперь составляет 128,6 миллиарда долларов. Как сообщает Bloomberg, эти деньги в ценных бумагах после объявления о разводе получила Мелинда, в том числе ценные бумаги Канадской национальной железнодорожной компании на 1,5 миллиарда долларов, акции крупнейшего автодилера в США Autonation на 300 миллионов долларов и бумаги мексиканских Coca-Cola Femsa и Grupo Televisa на общую сумму более 500 миллионов долларов.