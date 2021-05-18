Оружие внесли в палату

После трагедии в Казани ужесточится контроль за выдачей медицинского заключения для разрешения на оружие.

Проект закона, внесенного в Госдуму 17 мая, расширяет перечень основных понятий новым — «медицинские противопоказания к владению оружием», под которым понимаются заболевания, препятствующие гражданину пользоваться и владеть оружием. Перечень таких противопоказаний будет устанавливать правительство.

Фото: РИА Новости

На момент подготовки новости авторы документа — лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов и депутат Госдумы Александр Хинштейн — доступны для пояснений не были.

Также закон дополняется новой статьей, которая вводит запрет на приобретение, хранение, ношение и использование оружия лицами, не прошедшими медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием. Наличие таких противопоказаний устанавливается по результатам медицинского освидетельствования, которое может проводиться исключительно государственными или муниципальными медицинскими организациями, говорится в проекте. Освидетельствование должно включать в себя химико-токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, а также психологическое тестирование. При этом осмотр психиатром и наркологом должен проводиться строго по месту жительства гражданина.

После медицинского освидетельствования заключение в электронном виде будет размещаться в специальном реестре документов, который ведется в единой государственной информационной системе здравоохранения. В свою очередь, уполномоченный в сфере оборота оружия, а это Росгвардия, наделяется доступом к этому реестру.

Таким образом, с гражданина снимается обязанность предоставлять медицинские документы в подразделение Росгвардии, что исключает возможность их фальсификации, говорится в пояснительной записке.

В случае выявления у владельца оружия заболеваний, препятствующих владению оружием, информация об этом также размещается в реестре.

Кроме того, закон дополняется нормой об учете в государственной информационной системе, администрируемой Росгвардией, сведений об оружии и патронах.

11 мая бывший ученик школы № 175 в Казани 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в учебном заведении, в результате погибли девять человек, свыше 20 получили ранения. После трагедии президент Владимир Путин в очередной раз поручил профильным структурам срочно проработать ужесточение правил оборота оружия.

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На профильном портале Системы обеспечения законодательной деятельности на данный момент «Новая газета» нашла семь различных документов, зарегистрированных после октября 2018 года. Например, во втором чтении находится законопроект, увеличивающий срок действия разрешений на хранение и ношение охотничьего оружия; будут уточняться правила хранения, возврата и уничтожения гражданского оружия и патронов к нему; а также ждет первого чтения большой пакет поправок в закон «Об оружии». В нем среди прочего предлагаются меры по контролю за списанным и охолощенным оружием; создание единой государственной информационной системы Росгвардии для учета всего выданного оружия и так далее.

Отметим, что 12 мая, на следующий день после трагедии в Казани, профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции одобрил законопроект, который вводит запрет на выдачу лицензий россиянам с двумя и более погашенными судимостями, а также лицам, уличенным в пьяной езде либо отказавшимся пройти медосвидетельствование на состояние опьянения. Также в документе прописан запрет на распространение в СМИ или интернете инструкций по изготовлению или восстановлению огнестрельного оружия. Он лежал без движения с декабря 2020 года.

Александра Джорджевич

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