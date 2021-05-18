 

Пандемия помогает простой POS-платформе Ordr для баров и ресторанов собрать 12 миллионов долларов

18.05.2021, 13:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Платформа «Заказ и оплата» для баров и ресторанов Ordr привлекла раунд серии A на 10 млн евро (12 млн долларов) от Idekapital и OpenOcean.

Запущенная в Норвегии в 2020 году, теперь ее клиентами являются IKEA, Nordic Choice, REKOM и Color Line. Сейчас компания запускается в Швеции, Финляндии, Дании и Великобритании. Конкурентами Ordr являются FlipDish, Onvi.com и WeOrder.

У Ordr есть платформа для цифрового меню, размещения заказов и оплаты, которая, как он утверждает, увеличивает продажи и сокращает очереди в барах и ресторанах.

Его фирменное телефонное решение состоит из «виртуальной точки продаж», заменяющей существующие точки продаж в ресторанах и отелях для приема заказов и оплаты. Официант тоже может им воспользоваться. Компания заявляет, что клиентам не нужно загружать новое приложение, в то время как отели и пабы могут заключать сделки с местными ресторанами и предлагать свое меню на месте.

основатель и генеральный директор Эдвин Фьельдтведт сказал: «В отличие от кассовых систем, которые взимают слишком много и блокируют клиентов, мы создали кассовую систему следующего поколения, которая устраняет необходимость в устаревших POS-системах и делает их виртуальными. В то же время мы создали совершенно новый цикл взаимодействия с клиентом, в котором гость находится в центре, на основе того опыта, который он ищет ». Он добавил, что приложение «взлетело», когда пандемия потребовала новых мер инфекционного контроля в отелях, ресторанах и предприятиях общественного питания.

Кристиан Овстхус, управляющий партнер Idekapital, сказал: «Мы действительно впечатлены видением, решением, руководством и людьми, которых они нанимают, а также способностью к реализации».

Патрик Бакман, генеральный партнер OpenOcean, сказал: «Ordr доказал, что их платформа работает очень хорошо, является масштабируемым решением, применимым на множестве рынков, и теперь компания находится в отличном месте для международного предприятия. Отрасль общественного питания отчаянно нуждается в новых технологиях, чтобы оставаться конкурентоспособными в будущем, и вот и все ».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.07 / Мнение: «Лорды Проклятых Земель» и другие текстовые игры

12.03 / Выходит игровой смартфон Lenovo Legion 2 с рекордными 130 Вт, Snapdragon 888 и 16 ГБ ОЗУ

12.02 / В Крыму из-за непогоды закрыли заповедник

22.09 / Скандалы: Силовую «крышу» Шакро защитила давность

01.04 / Голова в холодильнике и пукающая подушка: как звезды развлекаются 1 апреля

07.04 / Мнение: Смертность от туберкулёза, вред от сладких напитков и пересадка органов от химеры

08.10 / Мнение: Ранен военкор Юрий Котенок

11.01 / Крепость, осажденная изнутри

31.08 / Мнение: Шушкевич

07.03 / Изгнание Литвинович из СИЗО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика