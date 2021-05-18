Пандемия помогает простой POS-платформе Ordr для баров и ресторанов собрать 12 миллионов долларов

Платформа «Заказ и оплата» для баров и ресторанов Ordr привлекла раунд серии A на 10 млн евро (12 млн долларов) от Idekapital и OpenOcean.

Запущенная в Норвегии в 2020 году, теперь ее клиентами являются IKEA, Nordic Choice, REKOM и Color Line. Сейчас компания запускается в Швеции, Финляндии, Дании и Великобритании. Конкурентами Ordr являются FlipDish, Onvi.com и WeOrder.

У Ordr есть платформа для цифрового меню, размещения заказов и оплаты, которая, как он утверждает, увеличивает продажи и сокращает очереди в барах и ресторанах.

Его фирменное телефонное решение состоит из «виртуальной точки продаж», заменяющей существующие точки продаж в ресторанах и отелях для приема заказов и оплаты. Официант тоже может им воспользоваться. Компания заявляет, что клиентам не нужно загружать новое приложение, в то время как отели и пабы могут заключать сделки с местными ресторанами и предлагать свое меню на месте.

основатель и генеральный директор Эдвин Фьельдтведт сказал: «В отличие от кассовых систем, которые взимают слишком много и блокируют клиентов, мы создали кассовую систему следующего поколения, которая устраняет необходимость в устаревших POS-системах и делает их виртуальными. В то же время мы создали совершенно новый цикл взаимодействия с клиентом, в котором гость находится в центре, на основе того опыта, который он ищет ». Он добавил, что приложение «взлетело», когда пандемия потребовала новых мер инфекционного контроля в отелях, ресторанах и предприятиях общественного питания.

Кристиан Овстхус, управляющий партнер Idekapital, сказал: «Мы действительно впечатлены видением, решением, руководством и людьми, которых они нанимают, а также способностью к реализации».

Патрик Бакман, генеральный партнер OpenOcean, сказал: «Ordr доказал, что их платформа работает очень хорошо, является масштабируемым решением, применимым на множестве рынков, и теперь компания находится в отличном месте для международного предприятия. Отрасль общественного питания отчаянно нуждается в новых технологиях, чтобы оставаться конкурентоспособными в будущем, и вот и все ».