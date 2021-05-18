 

Депрессию назвали причиной развития воспалительных процессов в организме

18.05.2021, 13:14, Разное
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Ученые из Великобритании провели исследование с участием почти 86 тысяч человек, в котором показали, что депрессия влияет на развитие воспалительных процессов в организме человека.

Работа опубликована в American Journal of Psychiatry. Известно, что депрессия влияет на здоровье человека, причем не лучшим образом. Есть исследования, которые показывают, что этот психологический недуг ускоряет старение и приближает смерть (речь идет не о случаях суицида). В крупнейшем на сегодня исследовании ученых из Королевского колледжа Лондона и других вузов удалось показать, что депрессия может стать причиной развития различных воспалительных процессов.

Данные по участникам (85 895 человек), взятые из проекта UK Biobank, включали анализы образцов крови и ДНК. Там же указывали такие факторы, как индекс массы тела, возраст, наличие или отсутствие вредных привычек, травм в ранние периоды жизни и социально-экономический статус.

Воспаление — ответная реакция организма на какое-либо нарушение. При этом у воспалительных процессов есть свой биомаркер, который можно найти в анализах крови — С-реактивный белок (СРБ). Именно его выявили в высокой концентрации примерно у 31 процента участников исследования, которые сообщили о наличии у них так называемого большого депрессивного расстройства. Таким образом, ученые пришли к выводу, что депрессия и воспалительные процессы связаны.

Но посредством чего? Они считают, что люди с депрессивным расстройством чаще курят и хуже заботятся о своем питании, страдая, например, перееданием и, как следствие, лишним весом. Такие привычки плохо сказываются на здоровье, запуская воспалительные процессы.

Важно подчеркнуть: ученые выяснили, что на повышенный уровень СРБ влияет именно наличие депрессии, вне зависимости от генетических, психосоциальных и других факторов. Новое исследование поможет специалистам понять основы депрессивного расстройства и предотвращать его последствия.



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