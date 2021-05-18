 

Ученые считают, что хеви-метал подталкивал людей к употреблению вредной пищи

18.05.2021, 13:10, Новости дня
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Ученые из Дании совместно со своими китайскими коллегами провели любопытное исследование. Они попытались установить, существует ли связь между музыкальными и кулинарными предпочтениями?

Исследование проводилось методом опроса в одной и другой стране. При этом ученые полагали, что определенную роль сыграет разница в азиатской и европейской культурах. Но результат оказался ошеломляющим.

Те из респондентов, кто в молодости увлекался хеви-металом, сегодня питается преимущественно в фаст-фудах. Как это музыкальное направление связано с вредной пищей, непонятно. Но статистика подтверждает, что здесь есть определенная связь, утверждают ученые. В исследовании приняли участие более двух сотен добровольцев.



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