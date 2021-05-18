Ученые считают, что хеви-метал подталкивал людей к употреблению вредной пищи

Ученые из Дании совместно со своими китайскими коллегами провели любопытное исследование. Они попытались установить, существует ли связь между музыкальными и кулинарными предпочтениями?

Исследование проводилось методом опроса в одной и другой стране. При этом ученые полагали, что определенную роль сыграет разница в азиатской и европейской культурах. Но результат оказался ошеломляющим.

Те из респондентов, кто в молодости увлекался хеви-металом, сегодня питается преимущественно в фаст-фудах. Как это музыкальное направление связано с вредной пищей, непонятно. Но статистика подтверждает, что здесь есть определенная связь, утверждают ученые. В исследовании приняли участие более двух сотен добровольцев.