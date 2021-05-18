Сибирские ученые создают летающий автомобиль

Сотрудники Института теплофизики сибирского отделения РАН назвали свое изобретение «Циклокаром». Речь идет об автомобиле, который может двигаться по обычным дорогам, а также летать по воздуху.

Сейчас закончен очередной цикл испытаний прототипа. Машина создана в миниатюре, а ее вес составляет всего 60 кг, отмечают разработчики. Но самое главное, что она успешно выполняет свои функции.

В дальнейшем отечественные инженеры увеличат действующую модель до нормальных размеров легкового автомобиля. По предварительным данным, его грузоподъемность составит 600 кг. Первый полет «Циклокара» с человеком на борту должен состояться примерно через три года, утверждают представители конструкторского бюро.