 

Сибирские ученые создают летающий автомобиль

18.05.2021, 13:10, Новости дня
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Сотрудники Института теплофизики сибирского отделения РАН назвали свое изобретение «Циклокаром». Речь идет об автомобиле, который может двигаться по обычным дорогам, а также летать по воздуху.

Сейчас закончен очередной цикл испытаний прототипа. Машина создана в миниатюре, а ее вес составляет всего 60 кг, отмечают разработчики. Но самое главное, что она успешно выполняет свои функции.

В дальнейшем отечественные инженеры увеличат действующую модель до нормальных размеров легкового автомобиля. По предварительным данным, его грузоподъемность составит 600 кг. Первый полет «Циклокара» с человеком на борту должен состояться примерно через три года, утверждают представители конструкторского бюро.



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