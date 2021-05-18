 

Сергей Лазарев прилетел в Роттердам, чтобы выступить на «Евровидении-2021»

18.05.2021, 13:04, Разное
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В своем микроблоге Instagram Сергей Лазарев рассказал о том, что он улетел в Роттердам ради выступления на «Евровидении-2021». Певец лично поддержит Манижу, которая представляет в этом году на музыкальном конкурсе РФ.
Выступление Сергея Лазарева запланировано в среду, 19 мая, в рамках проведения Online Eurovision Village. Поклонники обрадовались, что увидят артиста на «Евровидении-2021», так как после его участия в конкурсе певца считают «признанной иконой». Как пишет издание «Слово и Дело», в своем микроблоге Сергей Лазарев рассказал, что приземлился на голландскую землю. Сначала артист приехал в Нидерланды, после чего отправился в Роттердам, где проходит конкурс.

Уже сегодня, 18 мая, состоится первый по счету полуфинал, в котором будет выступать Манижа скандальной композицией «Russian Woman». Второй этап пройдет в четверг, 20 мая, а имя победителя музыкального конкурса поклонники узнают в субботу, 22 мая. Несмотря на то, что россияне неоднозначно восприняли песню певицы, шансы на первенство Манижи оцениваются очень высоко.



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