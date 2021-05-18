Гастроэнтеролог: Запивание еды горячим чаем может нанести вред здоровью

По словам гастроэнтеролога и диетолога Ирины Бережной, горячие напитки, которые употребляют сразу после еды, могут нанести серьезный вред здоровью. Например, чай способен привести к ожогу слизистой.

В ходе интервью Ирина Бережная рассказала, что горячие напитки во время и после еды крайне опасны. Чаем не стоит запивать некоторые продукты. Речь идет о жирных блюдах, так как при таком сочетании в организм попадает гораздо большее количество жира. Как пишет издание «Слово и Дело», такая комбинация приводит к негативным последствиям для здоровья человека.

Гастроэнтеролог предупреждает, что температура употребляемой жидкости не должна превышать 37 градусов. Любителям горячего чая следует пересмотреть свои предпочтения, чтобы не пришлось обращаться из-за этого напитка к врачам.