 

ГБР завершило расследование дела уволенного главы КСУ Тупицкого

18.05.2021, 13:02, Новости дня
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Следствие установило, что в 2018 году Тупицкий подкупил свидетеля для предоставления им ложных показаний в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины Виктора Татькова, который пытался избежать уголовной ответственности по делу, где проходил как подозреваемый.

Также в течение 2018–2019 годов Тупицкий трижды предоставил заведомо ложные показания следователю в интересах этого же экс-главы Высшего хозяйственного суда Украины.

Сейчас материалы уголовного производства открыты для ознакомления стороне защиты. После ознакомления стороны защиты с материалами досудебного расследования обвинительный акт будет направлен в суд.

Контекст:

29 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности главы суда. 26 февраля президент продлил срок отстранения главы КСУ еще на месяц.

30 декабря КСУ опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что не будет отстранять Тупицкого от должности, несмотря на указ Зеленского. В суде заявили, что указ Зеленского не соответствует Конституции, поскольку она не дает президенту права и вообще не предусматривает возможности отстранять судей КСУ.

В КСУ в январе заявили, что сотрудники Управления госохраны не пускают Тупицкого в здание суда. В суде отмечали, что хоть он и отстранен от должности судьи Конституционного Суда, но должен руководить КСУ. Тупицкий обратился с жалобой к генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой, в Окружной административный суд Киева и перешел на дистанционный режим работы.

27 марта 2021 года был опубликован указ Зеленского, которым он отменил указ беглого президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ. Зеленский сообщил, что отменил указ в рамках проверки всех действующих указов и распоряжений Януковича на предмет угрозы национальной безопасности. 30 марта Тупицкий обжаловал указ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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