 

СБУ выявила экс-боевика “ДНР” в рядах ВСУ в районе проведения ООС

18.05.2021, 13:02, Новости дня
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Отмечается, что мужчина в 2014 году в составе незаконных вооруженных формирований так называемой “ДНР” “с оружием в руках” находился на одном из блокпостов в Славянске Донецкой области.

Как установили в СБУ, он “осуществлял осмотр и проверку документов граждан и транспортных средств”.

“Злоумышленник вскоре оставил боевиков, а затем, предоставив недостоверные данные через военкомат, устроился в украинской армии. Он нес службу в одной из частей в Донецкой области”, – говорится в сообщении.

В ходе обыска по месту жительства правонарушителя правоохранители изъяли незарегистрированный пистолет травматического действия и пророссийскую символику, добавили в СБУ.

В рамках производства по ч.2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание незаконных военизированных или вооруженных формирований) экс-боевику “ДНР” уведомлено о подозрении, досудебное следствие продолжается.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН на 10 февраля, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

С момента объявления режима прекращения огня 27 июля 2020 года в зоне проведения ООС на Донбассе погибло 99 военнослужащих, сообщили в ВСУ 7 мая 2021 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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