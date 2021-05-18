“Не могу дождаться, чтобы отпраздновать”. Виктория Бекхэм показала отца

47-летняя дизайнер посвятила публикацию дню рождения отца, не уточнив, сколько ему исполнилось лет.

“С днем рождения, папа! Мы все так тебя любим! Не могу дождаться, чтобы отпраздновать с тобой!” – написала она.

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Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Контекст:

Виктория Адамс родилась в 1974 году. Отец будущей певицы Энтони Адамс работал инженером-электронщиком. У Виктории также есть брат Кристиан и сестра Луиза.

В 1994 году Виктория присоединилась к женской поп-группе Spice Girls. Летом 1999 года певица вышла замуж за футболиста Дэвида Бекхэма, сменив девичью фамилию на фамилию мужа.

Супруги воспитывают троих сыновей – Бруклина (1999), Ромео (2002), Круза (2005) – и дочь Харпер Севен (2011).

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