 

США решили потратить 152 млн долларов на модернизацию базы в Румынии

18.05.2021, 12:58, Новости дня
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Власти США выделят 152 млн долларов на масштабную модернизацию румынской военно-воздушной базы в городе Кымпия-Турзий (уезд Клуж), что позволит существенно расширить американское военное присутствие в регионе Черного моря, сообщили СМИ.

Как передает газета Stars and Stripes, работы начнутся предстоящим летом. По их завершении база сможет принимать тяжелые грузовые самолеты, на ней смогут размещаться новейшие истребители и персонал для их обслуживания, что, по заявлению американских ВВС, обеспечит возможности для «быстрого реагирования на любые проблемы безопасности в этом регионе», передает ТАСС. В будущем, как указала газета, американские военные отводят этой базе роль натовского ротационного хаба.

Работы, сообщило издание, будут оплачены чрез Европейскую инициативу сдерживания (European Deterrence Initiative) – программу, запущенную в июне 2014 года с целью заверения американских союзников в том, что США окажут им поддержку в условиях, как утверждается, усиления военной угрозы со стороны России.

«Военно-воздушная база Кымпия-Турзий является одним из основных ресурсов Европейского командования ВС США <…> для реагирования на изменения условий безопасности в Европе», – цитирует газета заявление ВВС США в бюджетном запросе на 2021 финансовый год (начался 1 октября).

Газета напомнила, что в прошлом году США и Румыния приняли рассчитанную на десять лет «дорожную карту» в сфере оборонного сотрудничества, «в которой повышенное внимание уделяется обеспечению безопасности в регионе Черного моря, в районе, где Москва активизировала в последние годы свои усилия и установила новейшие системы ПРО».

Издание также сообщило, что ВВС США уже затратили 14 млн долларов на техническое оснащение базы в Кымпия-Турзий, в частности, на улучшение ее освящения.

Напомним, в апреле румынские фермеры, земля которых была выкуплена министерством обороны республики под строительства базы Североатлантического альянса, пожаловались на шестикратно заниженную компенсацию.



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