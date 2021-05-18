Путин призвал мировое сообщество не допустить повторения Второй мировой войны

Глава страны призвал не допустить повторения трагедии Второй мировой войны, забвения ее уроков. Владимир Путин отметил, что мировое сообщество должно беречь опыт и дух союзничества в борьбе с общими угрозами и вырабатывать позитивную повестку дня для обеспечения благополучия людей.

Президент сообщил, что Россия оказывает адресную поддержку 60 государствам. По словам Путина, страна делится опытом в налаживании производства лекарств от COVID-19 и помогает справиться с последствиями пандемии. Политик считает, что необходима слаженная работа всех государств-членов ООН.

Также Путин высказался и об отношениях России с Польшей. Он заявил, что связи двух стран могли бы быть более продуктивными. Все накопившиеся проблемы нужно решать посредством диалога, где учитывались бы интересы обеих сторон, подчеркнул президент на встрече.

Во время выступления перед послами Путин добавил, что Россия готова к открытому сотрудничеству со всеми государствами без исключения. Среди основных принципов работы он назвал невмешательство во внутренние дела и уход от недобросовестной конкуренции и политически мотивированных санкций.

Отметим, что в этом году отношения России со многими западными странами осложнились. В апреле США обвинили Кремль в попытках вмешаться в ход президентских выборов и ввели санкции против нескольких российских лиц и компаний. Вслед за Америкой об ограничениях задумались и в Европе.