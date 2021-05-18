 

Путин призвал мировое сообщество не допустить повторения Второй мировой войны

18.05.2021, 12:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Глава страны призвал не допустить повторения трагедии Второй мировой войны, забвения ее уроков. Владимир Путин отметил, что мировое сообщество должно беречь опыт и дух союзничества в борьбе с общими угрозами и вырабатывать позитивную повестку дня для обеспечения благополучия людей.

Президент сообщил, что Россия оказывает адресную поддержку 60 государствам. По словам Путина, страна делится опытом в налаживании производства лекарств от COVID-19 и помогает справиться с последствиями пандемии. Политик считает, что необходима слаженная работа всех государств-членов ООН.

Также Путин высказался и об отношениях России с Польшей. Он заявил, что связи двух стран могли бы быть более продуктивными. Все накопившиеся проблемы нужно решать посредством диалога, где учитывались бы интересы обеих сторон, подчеркнул президент на встрече.

Во время выступления перед послами Путин добавил, что Россия готова к открытому сотрудничеству со всеми государствами без исключения. Среди основных принципов работы он назвал невмешательство во внутренние дела и уход от недобросовестной конкуренции и политически мотивированных санкций.

Отметим, что в этом году отношения России со многими западными странами осложнились. В апреле США обвинили Кремль в попытках вмешаться в ход президентских выборов и ввели санкции против нескольких российских лиц и компаний. Вслед за Америкой об ограничениях задумались и в Европе.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.09 / Скандалы: «Новая подруга миллиардера Доронина носит мои вещи»!

05.08 / Страсти по «Белорусочке»

13.08 / Cын Децла записал свой первый трек

03.12 / Ученые выяснили, зачем люди в разговоре повторяют имена

18.12 / Мария Шарапова выходит замуж за друга принцев Уильяма и Гарри Александра Гилкса

22.03 / После обвинений в расизме Елизавета II наймет менеджера по вопросам разнообразия

08.03 / Граждане Швейцарии на референдуме поддержали запрет одежды, скрывающей лицо

06.04 / Disney: Главный герой ремейка «Гадкого утёнка» является транс-лебедем

06.11 / “Лазаревы на работе”: Сергей Лазарев покорил поклонниц совместным фото с сыном

25.03 / Помощь России стала ключевым фактором в укреплении государственности ЦАР — турецкий эксперт

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика