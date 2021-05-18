Зачем Шишкова смотрит Холостяка? – Личное мнение

Алёна Шишкова, более известная как Беленькая Тиматева, не только с удовольствием смотрит шоу Холостяк, но и даже болела за одну из невест карликового султанчика:

«Болела за Кристину высокую блондинку, она уже ушла».



Фото: Соцсети

Нормально, не?

Да, вполне нормально, если понять, кем стала Шишкова — домохозяйкой.

Выглядит Алёна плохо — как прислуга. Отношений у неё нет и не может быть. Дочь — у бабушки. Получает пенсию по выходу из отношений. Что ей делать ещё — не книжки ведь читать!

Алёна смотрит телевизор. Там показывают её бывшего. Сидя в халате на диване, женщина ревновать уже не может — ревнуют к равным. Алёна же, как мне кажется, уже давно всё поняла про себя — у неё шансов нет.



Фото: Соцсети

Вот потому Шишкова спокойно воспринимает новые приключения Тимати. Ну, были когда-то в прошлой жизни у неё отношения с ним, но теперь-то чо вспоминать? У него — своя блестящая жизнь. У неё — своя, в пергидроле, в халупе, перед телевизором.

Подумала я и решила — зря Решетова так быковала и изводилась насчёт Алёны. Её, если и брали куда — в отпуск, на Новый год к Киркорову ли — так только как бедную родственницу.

А остальное время — вон, ТНТ смотрит. Грустно.

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