Зачем Шишкова смотрит Холостяка? – Личное мнение
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Алёна Шишкова, более известная как Беленькая Тиматева, не только с удовольствием смотрит шоу Холостяк, но и даже болела за одну из невест карликового султанчика:
«Болела за Кристину высокую блондинку, она уже ушла».
Фото: Соцсети
Нормально, не?
Да, вполне нормально, если понять, кем стала Шишкова — домохозяйкой.
Выглядит Алёна плохо — как прислуга. Отношений у неё нет и не может быть. Дочь — у бабушки. Получает пенсию по выходу из отношений. Что ей делать ещё — не книжки ведь читать!
Алёна смотрит телевизор. Там показывают её бывшего. Сидя в халате на диване, женщина ревновать уже не может — ревнуют к равным. Алёна же, как мне кажется, уже давно всё поняла про себя — у неё шансов нет.
Фото: Соцсети
Вот потому Шишкова спокойно воспринимает новые приключения Тимати. Ну, были когда-то в прошлой жизни у неё отношения с ним, но теперь-то чо вспоминать? У него — своя блестящая жизнь. У неё — своя, в пергидроле, в халупе, перед телевизором.
Подумала я и решила — зря Решетова так быковала и изводилась насчёт Алёны. Её, если и брали куда — в отпуск, на Новый год к Киркорову ли — так только как бедную родственницу.
А остальное время — вон, ТНТ смотрит. Грустно.
—
Источник: Лена Миро
Смотреть комментарии → Комментариев нет