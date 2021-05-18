Личное: “Не хочет на зверином уровне”

Ученица рассказывает про своих Штурмана и Доярку, тепло рассказывает и очень подробно.

Разбирайте самостоятельно.

booom_clap

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Большое спасибо за Ваш блог! Направляю письмо со своей историей. Надеюсь, оно будет интересно для разбора.

Мне 34, в разводе, детей нет, живу одна – снимаю квартиру, зарабатываю средне.

В браке прожила 8 лет, все это время я вела себя просто отвратительно – самый настоящий злобный рапан, долго была в большом минусе, потом переключилась на работу, ситуация немного улучшилась, из глубокого минуса вышла, потом был, кажется, вполне мирный дефолт, в котором мне стало скучно.

Несколько лет были романтические фантазии об одном коллеге, который вроде с симпатией на меня поглядывал, потом у нас пару раз случился секс, и я конкретно залипла да так, что он стал от меня бегать. Ничего лучше, как вышибать клин клином, то есть пойти на сайт знакомств в поисках любовника, я не придумала. Год с лишним прошел в переписках, постоянной смене мужчин, быстром сексе, все более и более феерических сливах – стыдно все это.

К мужу стала испытывать почти отвращение, не хотелось домой возвращаться, энергии на жизнь почти не было – в какой-то момент больше не смогла, сняла квартиру и ушла, хоть и было очень страшно – никогда не жила самостоятельно.

Сливаться продолжила поначалу, потом стала читать Ваш блог, постепенно стало в голове проясняться, насколько я глубоко в яме, поняла, что надо выкарабкиваться, в конце прошлого года решила взять паузу “на детокс” и удалилась с сайтов знакомств.

Через месяц-два, когда стала уже спокойнее воспринимать пустой экран телефона без постоянных сообщений, подумала, что нужно выходить понемногу на общение с мужчинами, пробовать строить нормальные отношения. На сайты знакомств мне не захотелось снова идти. Я решила пойти на занятия парными танцами – подумала, что там как раз будет общение с новыми людьми, с мужчинами, но изначально романтического и сексуального контекста не будет, а значит можно попробовать просто общаться.

Там познакомилась с Д. Ему 30, работает на небольшом мебельном производстве, судя по всему, с деньгами у него не очень, внешне сразу мне скорее не понравился. На момент, когда я пришла в группу, он уже занимался около 3 месяцев, и это было очень заметно. Танцевать с ним приятно, можно самой много не уметь, но, когда он ведет, подстраиваешься, ведешься – и вот уже танцуешь. Видно было, что он гордится своими умениями, ему нравилось делать какой-нибудь новый элемент или что-то неожиданное, что я не знала. Это было весело, много смеялись, я старалась подхватить поскорее, не тупить.

Потом стали переписываться немного в телефоне – у него небрежная манера общения, может грубовато или бестактно пошутить, не поприветствовать, ни попрощаться, прислать какой-нибудь пошловатый мем… Меня это тогда не слишком задевало, что-то пропускала мимо ушей, на что-то отвечала шуткой, на что-то просто не реагировала.

Вскоре он предложил сходить вместе на сампо (самоподготовка – когда ученики встречаются и отрабатывают элементы с занятия самостоятельно). Мне очень хотелось с ним посампошить, так что согласилась с радостью. Я переживала, что такая неуклюжая, ничего не умею, и ему не понравится со мной сампошить – весь день накануне дома пыталась тренироваться сама. Встретились, много шутили, смеялись, пока шли до зала, я взяла его под руку, т.к. было скользко, он сказал – “ого”.

Впоследствии он мне сказал, что я сама на него “напрыгнула”, что он меня сначала не воспринял в романтическом плане, но потом счел, что я раз мне так сильно надо – ок, можно попробовать, и потом ему понравилось. Я не поняла, пошутил он так или правда, но расстроилась – я-то воображала, что сразу ему понравилась, и что это была его инициатива, а оказывается, я как всегда “паровозила” – в общем, никогда такого не было и вот опять. В ответ постаралась шуточно парировать, что, вот, мол, какие люди нынче хмурые, что улыбка и смех сразу воспринимаются как флирт (я и правда улыбчивая и люблю посмеяться).

После первого сампо мы стали вместе ходить на занятия и обратно до метро, пока гуляли – просто болтали ни о чем, смеялись, заходили в какие-то кафешки. Пару раз он приглашал меня в рестораны, но я видела, что по деньгам ему напряжно, так что стали заходить в недорогие местечки и брать что-то по мелочи с собой. Сампошим каждые выходные.

Какой-то традиционной романтики в наших отношениях нет: цветов, красивых слов, комплиментов, признаний в чувствах… Я однажды его спросила, почему так. Он ответил, что лучше обнимашками и поцелуями будет показывать, как я ему нравлюсь. И действительно он очень ласковый, любит поцелуи, объятья, всякие нежности, посадить на колени, погладить волосы…

Однажды Д. спросил: как ты понимаешь, что вы с парнем встречаетесь, в отношениях? Этот вопрос я восприняла почти как шуточный, потому что у него есть такая манера сказать: “И., нам надо серьезно поговорить!”, а потом какая-нибудь шутка, над которой мы смеемся как двое сумасшедших… Так что я ответила, не особо задумываясь, что парень открывает рот и с помощью слов предлагает стать его девушкой – вот тогда и понимаю. Через пару дней он так и сделал: обнял и сказал, что у него есть предложение, от которого я не смогу отказаться… Я почувствовала, что ему было некомфортно произносить это вслух: он торопился, говорил подчеркнуто небрежно, так что я ответила тоже в шуточной форме, и почувствовала, как он с облегчением покончил с этим. После мы взялись за руки и просто пошли гулять, слушая одну песню – по наушнику у каждого – взяли по кофе и пирожку, просто шли, и было так легко и хорошо.

Через несколько недель после этого мы поехали ко мне, ужинали, пили вино, танцевали, целовались, разогрелись очень, но секса не было ни в этот раз, ни в следующий – я еще замечала какие-то недостатки в его внешности, грубоватом поведении, он ставил музыку, которая мне не нравилась, и меня все это сбивало. Мне казалось, что он очень сильно хотел остаться, ну я и ломалась… не специально, правда было приятно до какого-то момента, но до самого секса с ним хотелось подождать еще – я осознавала, что боюсь повторения прошлого опыта, когда после быстрого секса мужчины меня бросали, боялась проснуться и увидеть, что ему неприятно утром меня обнимать.

Он обижался на меня, говорил: я хочу, и я же вижу, что ты хочешь, вижу, какая ты горячая, почему нет? Я говорила: да, очень хочу, просто давай не сегодня, мне нужно получше тебя узнать, привыкнуть к тебе.

На третий раз, когда он приехал, я действительно по-настоящему хотела, чтобы он остался, заняться сексом. Мы долго целовались, он ласкал меня, а потом в самый ответственный момент у него “упал”… я в первый момент была в шоке, потому что вообразила себя такой желанной, была готова вот-вот, и тут… я повела себя отвратительно, не сдержалась, воскликнула: “в смысле?” и угаллопировала в ванную… правда там быстро взяла себя в руки, приняла прохладный душ, вернулась в постель, он уже лег спать, обняла его со спины, поцеловала. Всю ночь обнимались, чувствовала сквозь сон, как он меня нежно целует, утром тоже нежности и ласки, но повторять не стали.

В следующий раз все повторилось, но я уже удержала себя в руках, помня, что по его более раннему признанию, у него не было секса год, подумала, что, наверное, из-за этого все может быть нестабильно. Просто спросила: я что-то не так делаю? Он ответил, что он сам не уверен, но у него есть версия, и она очень-очень плохая. Я попросила озвучить все-таки. Он сказал, что, может быть, он не хочет меня “на зверином уровне”. На эмоциональном хочет, на логическом хочет, а на зверином – нет. Мне стало от этого больно, конечно, но я попыталась сдержаться, сказала, что это очень грустно, но в таком случае, наверное, мне не стоит быть его девушкой, и, наверное, ему лучше сейчас поехать домой.

Он стал говорить, что ему со мной хорошо, что он хочет быть со мной, проводить время, обнимать, ласкать, танцевать, что он не хочет никуда уезжать. Я сказала, что нет проблем, мы можем дружить, танцевать, все нормально, я не обижусь, но при этом не обязательно встречаться. Но он сказал, что дружить недостаточно, и что вообще непосредственно секс для него не так важен, важнее ласки, обнимашки, поцелуи. В общем, я не стала капризничать и докапываться дальше, лежали, смотрели фильм, спали в обнимку, утром тоже все было хорошо, как мне чувствовалось.

Сейчас он приезжает и остается у меня один-два раза в неделю. Мы много обнимаемся, целуемся, ему нравится ласкать меня, я быстро завожусь, и он это чувствует, ему нравится доставлять мне удовольствие, мне ему тоже. В плане классического секса немного получается, но не до конца. Когда я чувствую, что он устал, просто начинаю ласкать его по-другому, или прекращаем и отдыхаем, обнимаемся.

Мне нравится с ним встречаться, чувствую, все больше радости и удовольствия от того, что он со мной, нежности к нему. Но при всем при этом мне непросто сохранять ровное состояние, меня часто начинает шатать, возникают эмоциональны качели, с которыми мне сложно справляться, я начинаю загоняться.

Вот самое главное, что меня сейчас волнует: Д. очень любит общаться с девушками, у него, по его словам, нет друзей-мужчин, только девушки. Он может с восхищением о них отзываться, говорить, какие они солнышки, красотки, чудесные…

Как я писала, он очень “трогательный”, нежный, любит объятья и прикосновения. Сначала я думала, что это относится только ко мне, ну, большей частью ко мне. Да, я видела, что при встрече с девушками в нашей студии, он их обнимает, чмокает, но это дружеские жесты, и я на них смотрела довольно спокойно. На его рассказы о его тесном общении с друзьями-девушками тоже старалась спокойно реагировать – ну, вот такой он. Но тут к нам в группу пришли две новенькие – молоденькие девочки, лет по двадцать, очень симпатичные, хорошо танцуют, веселые, общительные, милые. Я заметила, что они нравятся Д., и я стала напрягаться – я уже давно почувствовала, что присвоила его, но старалась не думать об этом, не показывать, а тут ощутила очень явно это свое собственничество, ревность.

Неделю назад мы уже собирались уходить после занятия, я ушла переодеваться. Обычно Д. ждет меня у раздевалок, но тут его не было, я пошла его поискать, и в одном зале он стоял с девчонками, и одну из них, М., обнимал сзади, носом уткнулся ей в шею… Меня сразу бомбануло, потому что это не дружеские объятья в моем понимании. Они меня увидели, и он убежал переодеваться… Мне стало гадко от того, что я как училка, как надсмотрщик какой-то, как будто слежу за ним, а он от меня бегает. Я постаралась на лице ничего не выразить, но пошла домой. Он догнал меня на лестнице, стал просить: “И., поговори со мной”. Я отвечала, что все нормально, пыталась улыбаться. Я просто тупо испугалась, что вот сейчас достану щипцы, скалки, не смогу удержать свое решето, о чем буду жалеть. Я отказалась как обычно сидеть на скамейке, есть мороженое, не отвечала на его объятья и поцелуи, сказала, что устала. Он пытался меня разговорить, обнимал, целовал, стал озвучивать планы на выходные. Я предложила договориться потом и ушла.

На следующий день у нас были планы пойти после работы потанцевать на оупен-эйр в центре города, я очень этого ждала, очень хотела пойти вместе с Д. Но весь день мы не переписывались, я ничего есть не могла, чувствовала разбитость и напряжение внутри, прикидывала, идти или нет. Все же вечером я не выдержала неопределенности, написала, спросила, идем ли мы – договорились встретиться. Я решила, что надо взять себя в руки, раз уж мы идем, не ходить с кислым лицом и не портить вечер. Когда мы встретились, я постаралась вести себя как обычно – мы обнимались, целовались, я смеялась, шутила как ни в чем не бывало. Я видела, насколько он рад, что я такая, как всегда. Мы шли по вечернему городу, потом танцевали. Там были другие его знакомые девушки, но он танцевал только со мной, смотрел на меня все время, держал меня за руку, обнимал и не отпускал никуда – как говорится, мне это было “как котику сметанка”. В какой-то момент мы увидели М., как она танцует с кем-то, он сказал, что она красотка. Я сказала, что да, согласна, но что пока я – его девушка, я больше не хочу, чтобы он ее (и вообще кого-то из девушек) так обнимал, как вчера, что мне неприятно было это видеть. Он спросил: так в этом было дело? И потом сказал, что хорошо, он понял, и мы сменили тему.

На следующий день мы пошли на вечеринку к нашей общей знакомой, там он выпил довольно сильно и сам продолжил этот разговор, стал объяснять, что у него есть друзья-девушки, с которыми он дружит больше года, что он с ними со всеми так себя ведет: обнимает, целует несколько раз за встречу, может посадить на колени, но что это не ведет ни к отношениям ни к сексу, что это просто нежность такая к друзьям и что я этого не понимаю. Сказал: вот ты меня вкусно покормишь, я тебе ручки поцелую, она меня вкусно покормит – я ей ручки поцелую…

Я говорю: а в чем тогда между нами разница? Может, тогда я тоже просто хорошая подруга?

Он говорит: нет, разница в том, что стоит за этим жестом…

В общем, разговор был довольно несвязный, я пыталась что-то отвечать, старалась спокойно и кратко, просто говорила, что мне это неприятно, для меня это означает измену. Вскоре разговор сошел на нет, потому что его сморило, утром я так поняла, что он не все помнит с прошлого вечера, может, и этот разговор не помнит, так что не стала его возобновлять.

Теперь я для себя понимаю, что с одной стороны, я, судя по всему, переоценила свою значимость для него: мне казалось, что эти нежности только для меня, а оказывается это просто его обычные жесты для хороших подруг. Также я понимаю, что он, видимо, не готов отказаться от таких жестов с другими девушками.

Д. мне нравится, значимость его для меня высока, и вообще это первые нормальные отношения после стольких сливов и такой глубокой ямы – они важны для меня, я не хочу их испортить. Но и спокойно на это смотреть я не смогу. Может, какое-то время я могла бы попытаться себя убедить, что тут нет ничего такого, но все равно я бы ревновала, злилась, срывалась бы на ругань или старалась бы отомстить, косячила бы и сливалась еще больше, а еще мне было бы стыдно перед нашими общими знакомыми, если бы он делал это при всех.

Мне очень хочется понять, правильно ли я вижу эту ситуацию, и как мне себя повести, если он будет продолжать так поступать. Мне страшно, когда я понимаю, что нужно быть готовой закончить эти отношения. Не знаю, как сделать так, чтобы, если придется, потом не пожалеть, чтобы меня не шатало.

И еще я бы очень хотела понять свой уровень границ: совсем ли я беспробудный рапан или у меня есть шанс. Пока ощущаю себя как в лесу в тумане: вот-вот как будто просвет между деревьями, но в следующий момент врезаюсь лбом в дерево…

Спасибо большое, что дочитали!

С уважением,

И.