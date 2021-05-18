Брюки — один из главных трендов летнего сезона: какие выбрать, чтобы выглядеть модно

В предыдущем сезоне наблюдался всплеск продаж спортивной одежды. Удобные брюки и леггинсы с эластичной резинкой на талии завоевали сердца поклонниц стиля спорт-шик. Даже джинсы на время были смещены с верхней строчки рейтинга предпочтений. К счастью, в этом сезоне мода на классические модели вернулась. Рассказываем о наиболее актуальных фасонах и расцветках.

Белые широкие брюки

Дизайнеры поняли, что конкуренцию спортивной одежде могут составить только брюки свободного кроя. Дамы не захотят терять ощущение комфорта. Вместе с тем они захотят приобрести больше элегантности. Вот почему несомненным трендом лета станут мешковатые льняные брюки белого цвета. Кстати, носить эту модель можно не только в жаркую погоду. Такой фасон хорошо сочетается с темным верхом. Например, с укороченными пиджаками оверсайз или с кожаной косухой.

Бежевый монохром

Любительницы классики могут сочетать бежевые брюки с завышенной талией с шелковыми рубашками. Выберете бежевый топ с принтом, и вы получите стильный комплект, в котором можно отправиться даже в офис. Заправьте рубашку внутрь, чтобы визуально удлинить ноги и достичь баланса пропорций.

Цвет хаки

Оттенки модного зеленого цвета достаточно многогранны. И если вы предпочитаете стиль кэжуал, брюки цвета хаки вполне могут стать вашим новым фаворитом. Выбирайте укороченные штаны из хлопка или джинсы прямого кроя. Носите эти модели с сандалиями, футболками и с джемперами, имеющими воротник поло.

Виниловые и кожаные брюки

Виниловые, слегка расклешенные от коленей брюки, возвращают нас в конец 90-х. Это идеальная модель для вечеринок или для посиделок с друзьями пятничным вечером. Носить такие брюки можно с кроп-топом или обычной белой майкой.

А вот кожаные брюки этого сезона не имеют облегания по бедрам. Это более универсальная для носки модель, которую можно комбинировать с футболками, блейзерами или свитерами.

Черные костюмные брюки

Простые черные брюки прямого кроя тоже вернулись в моду. Дизайнеры предлагают нам сочетать эти модели с укороченными топами со шнуровкой на животе. Дерзкий верх и строгий низ позволит сохранить баланс стиля. А вот черные брюки свободного кроя можно носить с логсливом.

Серые брюки

Если вы хотите заслужить звание “гуру стиля”, рекомендуем вам приобрести серые брюки со стрелками. В сочетании с модными сандалиями и минималистичным джемпером – это идеальный образ для повседневного выхода.

Мешковатые джинсы

Джинсы свободного кроя окончательно вытеснили скинни из списка предпочтений модниц. Расклешенные от бедра “трубы” можно носить с укороченным топом с длинным рукавом. А вот мешковатые джинсы, зауженные к щиколотке, идеально сочетаются с блейзером и кроп-топом.

Розовые брюки

Летом все модницы будут рады розовым брюкам прямого кроя из хлопка. Эту трендовую модель можно сочетать как с ярким, так и с нейтральным топом.

С принтом

Брюки с рисунком тоже будут актуальны этим летом. Такая модель идеально сочетается со шлепанцами и однотонным верхом.