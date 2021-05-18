 

Дарья Мороз, Ирина Безрукова и другие на премьере сериала “Клиника счастья”

18.05.2021, 12:18, Разное
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Вчера вечером в кинотеатра “Октябрь” состоялась премьера первых двух эпизодов сериала “Клиника счастья”. Новый проект публике представила съемочная группа и актеры сериала, в том числе Дарья Мороз, Артем Ткаченко, Анатолий Белый, Федор Лавров, Роман Маякин, Алина Алексеева, Анна Антонова, Николай Фоменко, Сергей Белоголовцев, Олег Гаас, Александр Самойленко, Екатерина Агеева, а также продюсер и автор идеи Игорь Мишин.

Первыми оценить сериал пришли: Елена Летучая с супругом Юрием Анашенковым, Анна Банщикова, Алена Водонаева, Елена Валюшкина с дочерью, Ирина Безрукова, Маша Цигаль, Надя Ручка, Сарик Андреасян и Лиза Моряк, Ирина Слуцкая, Согдиана, Родион Газманов и многие другие.

Юрий Анашенков и Елена ЛетучаяДарья МорозИрина СлуцкаяАнатолий БелыйСъемочная группа сериала

В центре сюжета – профессор-сексолог Алена Липницкая (Дарья Мороз), основатель “Клиники Счастья”. Она помогает своим клиентам вернуться к балансу и радости, в том числе в личной жизни. Сама Алена – пример идеального счастливого человека во всех сферах жизни. Но пока она помогала другим, ее собственная жизнь начала рушиться.

Первые две серии будут доступны с 19 мая в онлайн-кинотеатре KION.

Ирина БезруковаНадя РучкаАнна БанщиковаЕлена Валюшкина с дочерьюЛиза Моряк и Сарик АндреасянСогдианаРодион ГазмановМаша Цигаль



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