Также напоминаю, что на этой неделе я приеду с лекциями в Санкт-Петербург — в первый раз с 2019 года

Также напоминаю, что на этой неделе я приеду с лекциями в Санкт-Петербург — в первый раз с 2019 года (потому что сначала был Бристоль, а потом сами знаете что).

20 мая будет лекция про применение виртуальной реальности в психотерапии, а 22 мая про пользу безделья (еще и расширенная и дополненная по сравнению с версией, прочитанной позавчера в Сыктывкаре). Я думала, что билетов на них уже почти не осталось, но организаторы говорят, что это они просто сначала часть билетов придержали, а потом открыли дополнительную продажу, так что у всех еще есть шанс!

(Ссылки в первом комментарии)