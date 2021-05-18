 

Также напоминаю, что на этой неделе я приеду с лекциями в Санкт-Петербург — в первый раз с 2019 года

18.05.2021, 12:14, Разное
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Также напоминаю, что на этой неделе я приеду с лекциями в Санкт-Петербург — в первый раз с 2019 года (потому что сначала был Бристоль, а потом сами знаете что).

20 мая будет лекция про применение виртуальной реальности в психотерапии, а 22 мая про пользу безделья (еще и расширенная и дополненная по сравнению с версией, прочитанной позавчера в Сыктывкаре). Я думала, что билетов на них уже почти не осталось, но организаторы говорят, что это они просто сначала часть билетов придержали, а потом открыли дополнительную продажу, так что у всех еще есть шанс!

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