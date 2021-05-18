Численность млекопитающих контролировали их сородичи, а не динозавры

Палеонтологи выяснили, что главными конкурентами в борьбе за ресурсы для млекопитающих во времена динозавров были не «ужасные ящеры», а их собственные сородичи.

Работа опубликована в журнале Current Biology. Во времена динозавров существовало довольно много видов млекопитающих, и большинство из них вымерло вместе с ящерами. Большая часть современных видов млекопитающих берет свое происхождение от групп, видовая численность которых стремительно возросла около 66 миллионов лет назад.

Считается, что во времена динозавров млекопитающие в буквальном смысле ютились в норах и прочих укромных местах, не имея возможности эволюционировать в крупных животных и создавать большие популяции из-за гигантских ящеров — конкурентов.

Однако новое исследование ученых из Оксфордского и Бирмингемского университетов (Великобритания) показало, что виновниками были не динозавры, а сами млекопитающие. Они сами сдерживали численность друг друга — как до, так и после вымирания гигантов. Ученые использовали статистические данные для анализа того, насколько ограничены были различные группы млекопитающих в своей эволюции до и после вымирания динозавров.

Их анализ определил черту, когда у животных, детеныши которых питаются материнским молоком, перестали появляться новые эволюционные черты, но стали развиваться имеющиеся. Это позволило установить эволюционные ограничения разных групп млекопитающих, которые показывают, где они были исключены из тех или иных ниш в связи с конкуренцией с другими животными.

Результаты показали, что конкурентами млекопитающих были, вероятно, прежде всего их собственные сородичи, а вовсе не динозавры. Изучая морфологию видов, ученые выяснили, что предки современных млекопитающих во времена динозавров имели ограниченную сферу влияния и распространения, в то время как другие представители животных, чьи детеныши питаются молоком, отличались сравнительно крупными размерами тела, имели более разнообразную диету и навыки охоты.

Таким образом, млекопитающих вытесняли их родственники, а не динозавры, поэтому эволюционному успеху современных групп предшествовало, вероятно, прежде всего вымирание других млекопитающих, нежели гигантских ящеров.