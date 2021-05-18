 

Житель Австралии дожил до 111 лет благодаря употреблению куриных мозгов

18.05.2021, 12:04, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Декстер Крюгер, житель Австралии, пришел к выводам, что основным секретом его долголетия является правильное питание. Он думает, что дожил до 111 лет благодаря употреблению куриных мозгов.
Житель Австралии рассказал, что ел это блюдо на регулярной основе, каждый день. Кроме этого, в рационе Декстера Крюгера были овощи, которые он собственноручно вырастил на своем огороде. Кур предприимчивый долгожитель также разводил на ферме, которая ему принадлежит.

Как пишет издание Newinform, утро гражданина Австралии начинается с физических нагрузок. 111-летний Декстер Крюгер полностью исключил из своей жизни вредные привычки, отказавшись от употребления спиртных напитков и алкоголя. Также долгожитель считает, что людям важно контролировать, какое количество пищи они поглощают, чтобы не переедать.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.11 / Мнение: Цензура на американском ТВ

10.02 / Появились данные о конструкции, цене и дате выхода iPhone, похожего на Samsung Galaxy Z Flip

22.10 / Регулярные занятия спортом снижают риск госпитализации при COVID-19

11.05 / Граждане, страдающие похмельем, получат право на внеочередной выходной

09.11 / Ученые перечислили главные достоинства видеоигр

01.03 / Мнение: Как нашли убийцу Венцека

17.11 / Эксперт предостерег от повторного карантина: Вызовет коллапс экономики и политический кризис

13.05 / На какие продукты в России будут сдерживать цены: власти огласили список

09.01 / В Твери местный житель выставил на «Авито» объявление о продаже танка времен ВОВ

10.03 / Мнение: Об источнике денег у народа на машины и квартиры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика