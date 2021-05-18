Житель Австралии дожил до 111 лет благодаря употреблению куриных мозгов

Декстер Крюгер, житель Австралии, пришел к выводам, что основным секретом его долголетия является правильное питание. Он думает, что дожил до 111 лет благодаря употреблению куриных мозгов.

Житель Австралии рассказал, что ел это блюдо на регулярной основе, каждый день. Кроме этого, в рационе Декстера Крюгера были овощи, которые он собственноручно вырастил на своем огороде. Кур предприимчивый долгожитель также разводил на ферме, которая ему принадлежит.

Как пишет издание Newinform, утро гражданина Австралии начинается с физических нагрузок. 111-летний Декстер Крюгер полностью исключил из своей жизни вредные привычки, отказавшись от употребления спиртных напитков и алкоголя. Также долгожитель считает, что людям важно контролировать, какое количество пищи они поглощают, чтобы не переедать.