 

Валерия ополчилась на сидящих на шее у родителей детей

18.05.2021, 12:04, Разное
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Известная российская певица Валерия ополчилась на детей, которые сидят на шее у родителей. Она считает ненормальными ситуации, когда юноши и девушки создают семьи, а потом просят у отцов и матерей деньги на существование.
В начале года певица Валерия впервые стала бабушкой. Ее невестка Лиана Шульгина 1 январяродила дочь Селин. В медучреждение будущая мама и ее супруг отправились сразу же после боя курантов. Младший сын артистки Арсений замечательно справляется с ролью отца и мужа. Молодые люди не берут ни рубля у звездной семьи. Валерия считает, что это совершенно нормально. Ее сын Арсений с 16 лет является полностью независимым в финансовом плане. Даже свою свадьбу, которая состоялась в августе прошлого года, он оплатил самостоятельно. Валерия и Иосиф Пригожин на мероприятии пришли исключительно в качестве гостей. Несмотря на молодой возраст, наследник уже успел попровать свои силы в нескольких видах бизнеса.

Певица не понимает, почему отец и мать должны содержать молодые семьи своих детей. Человек должен брать на себя полную ответственность за себя, свою вторую половину и ребенка, важно быть материально подготовленным к появлению малыша на свет. Сама же знаменитость вспомнила, что начала работать в 17 лет.

Источник: nevnov.ru



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