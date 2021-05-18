Назван врио главы Владивостока

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18.05.2021, 11:58, Новости дня
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Глава Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что бывший вице-губернатор Приморья Константин Шестаков станет врио главы Владивостока.

«Можем озвучить – это Константин Шестаков», – цитирует ТАСС Кожемяко.

Ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк сообщил, что вместе с вице-премьером, полпредом президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрием Трутневым и главой Приморья Олегом Кожемяко принял консолидированное решение о его отставке.

Во вторник Трутнев по итогам проезда по Владивостоку заявил, что нужно попросить Гуменюка написать заявление об увольнении и искать нового человека на этот пост. На ненадлежащую работу мэра пожаловался Кожемяко, он отметил, что городу выделяются значительные денежные средства на развитие, но качественных изменений не происходит.



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