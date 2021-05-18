Мнение: «Пример того, что Украина меняется не просто на словах»

Киберцентр Зеленского

В то время, пока большинство сограждан пытаются чудесным образом выжить без зарплат, адекватной медицинской помощи и с космическими тарифами на коммуналку, украинские власти анонсировали новый грандиозный прожект. Президент Владимир Зеленский в ближайшее время подпишет указ о создании национальных кибервойск, рассказал о великом событии секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Все члены СНБО уже поддержали столь перспективное решение. Более того, во время заседания также была утверждена стратегия кибербезопасности «на следующие пять лет».

Что тут скажешь — дело первой необходимости. Раз у кураторов в арсенале имеются хакерские подразделения, следовательно, и Киеву предстоит вложиться в эту сферу. Понятно, что тут не обошлось без настоятельных рекомендаций из-за океана, и планы у инициаторов идеи соответственные. Очевидно, эти кибервойска (если, конечно, на них найдутся средства, и хотя бы половина выделенной суммы пойдет по назначению), о которых грезят на Украине, прежде всего, хотят направить против России и Донбасса. Киевские исполнители горят желанием регулярно сообщать о результатах своей подрывной деятельности против «агрессора» в заокеанский обком, где приветствуются любые пакости в адрес Москвы. Да и каким еще образом досадить мощному соседу при отсутствии других возможностей? Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы не знать: удачная хакерская атака способна вывести из строя и крупнейшие предприятия. А при умелом подходе преступника обнаружить его вряд ли удастся. Неслучайно, Вашингтон, который одним из первых затеял создание национальных кибервойск, не скупится и выделяет на своих хакеров внушительные средства.

Поэтому и в Киеве уповают на щедрость западных благодетелей в этом начинании. К тому же создание кибервойск обойдется дешевле, чем реанимация ветхого морского флота и доживающей последние времена авиации, хотя и потребует широкого, бесперебойного и постоянно нарастающего финансирования. Но зато убить можно сразу несколько зайцев: удовлетворить кураторов, порадовать народ, объявив о способности страны противостоять даже такому «противнику, как Москва, а заодно и контролировать Интернет-пространство, поскольку многие украинцы смотрят оппозиционные каналы и подписаны на российские источники информации.

Впрочем, все это пустые грезы, поскольку имеется один ключевой момент, и это больная мозоль для всех спонсоров Украины, которая иначе как бездонный колодец, поглощающий выделенные средства, уже не воспринимается. Деньги, если их перечислять на доблестные украинские кибервойска, с огромной долей вероятности канут в прорву, что совершенно не помешает киевским хитрецам старательно отчитываться о проделанной работе. Кто, скажите, сможет проверить, какое количество хакерских нападений было реализовано и насколько грандиозен урон, учиненный противнику? Никто. Следовательно, из закладываемой на проект суммы всегда можно определить крохи на писца, который станет мастерски готовить необходимые отчеты. Остальное пойдет на прокорм всех причастных к передовой инициативе. На Западе все это прекрасно понимают, и маловероятно, что кураторы задумаются о серьезном финансировании украинских кибервойск. В результате местным властям придется самостоятельно изыскивать средства под угрозой лишения страны транша МВФ. А, учитывая, что денег в казне нет и не предвидится, вряд ли каким-то образом удастся для участия в сомнительных проектах Киева переманить украинских IT-специалистов высокого уровня, которые неплохо себя чувствуют, работая на западные компании. Поэтому на выходе будет задействована типичная схема — имитировать бурную деятельность, привлекая к работе все тех же составителей пустых отчетов о киберсражениях на российских просторах, но только не за западные ресурсы, а за украинские кровные.

Подобная ситуация не мешает Зеленскому традиционно вешать согражданам лапшу на уши. Ранее в его офисе сообщили, что президент «ознакомился с возможностями» украинского Киберцентра UA30. И создание такой структуры — «пример того, что Украина меняется не просто на словах», а центр будет защищать «государственные информационные ресурсы, объекты критической инфраструктуры и украинского киберпространства в целом». Более того, фантазировал Зеленский, на Украине появится университет для подготовки специалистов по кибербезопасности: «Скоро будем его презентовать. Украина должна растить таких специалистов с 15—16 лет, чтобы они никуда не уезжали. Предлагать им работу, а они нам обеспечат безопасную жизнь». Что ж, президенту не впервой развлекать общественность рассказами о пустых прожектах. Да и его окружение прекрасно перенимает от руководителя подобный опыт, вещая на публику о достоинствах киберстратегии, которая поможет стране стать передовой в мире, а в кулуарах называя ее бесполезной затеей.

(с) Анна Пономарева

https://asd.news/articles/ukraina/kiberlapsha-na-ushi/ – цинк

За 7 лет после "евромайдана", документы из гос.структур как утекали, так и утекают промышленным потоком. К 2025-му или 2030-му году настанут улучшения, наверное.

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