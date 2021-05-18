Мнение: Финдрайв (книга о том, как поправить свои финансовые дела)

«В Госдуме раскрыли способ победить бедность в России». Увидев заголовок, я не стал сразу открывать статью, а задумался об этом способе. Полагаю, чтобы победить бедность, нам следует лучше работать, повышать производительность труда. Учиться новому, осваивать нужные стране специальности. И, конечно, повышать финансовую грамотность: меньше тратить, больше откладывать.

Предложенный рецепт борьбы с бедностью меня приятно удивил. Обычно перед выборами оппозиционные депутаты понимают, что для их электората предложение поработать равносильно личному оскорблению. Если депутат хочет завоевать симпатии публики, нужно указать на врага, пообещать отнять и поделить. Опционально ещё и намекнуть на массовые расстрелы. Тогда за народного трибуна проголосуют.

Но нет, господа, мы потихоньку взрослеем! Даже оппозиционные депутаты предлагают не «отнимать и делить», а развивать производство в стране, создавать рабочие места. Будут рабочие места, будет спрос на рабочие руки. Будет высокий спрос, будут и высокие зарплаты. Будут высокие зарплаты, будут и налоги, с которых можно будет платить хорошие пенсии:

https://lenta.ru/news/2021/05/16/win/

Как знать, может быть, в итоге и ответственность за свою жизнь перестанут путать с социал-дарвинизмом. Когда я в плохой физической форме, мне говорят, что виноват тут только я сам. Мне следует делать зарядку, избегать мусорной еды, сменить автомобиль на велосипед. Но если у меня в кошельке пусто, тут уже я не при делах, тут виновато только и исключительно государство. Надо сменить этих ворюг в верхах на порядочных людей, и тогда они непременно решат все мои финансовые проблемы.

У Глеба Архангельского и Ольги Стрелковой вышел самоучитель по финансовой грамотности, «Финдрайв». Очень важная и очень неполиткорректная книга. Исследовательская нахальность авторов радует меня невероятно.

К примеру, глава про микрокредиты. Обычный автор написал бы, что микрокредиты хуже холеры, и успокоился бы на этом. Ольга Стрелкова лично взяла пару микрокредитов на пробу, и выяснила в процессе пару неочевидных побочек этого страшного недуга.

Или глава про сбережения. Как правило, специалисты по финансам пишут дипломатично: откладывайте хоть по 10% от дохода, это нормально. Действительно, откладывать 10% — неизмеримо лучше, чем жить от зарплаты до зарплаты и регулярно баловать себя потреблением в кредит. Однако 10% — это не нормально, это цифры для неподготовленных людей. Нормально откладывать каждый месяц по 50% от своего дохода. Тпрушники, собственно, так и делают, и достигают при этом отличных результатов:

https://olegmakarenko.ru/tag/Т.П.Р.У.

У нас с вами есть опыт восьмидесятых и девяностых, когда зарплаты были примерно впятеро меньше, чем сейчас. К примеру, в 1999 году на среднюю зарплату можно было купить примерно 220 литров бензина. Сейчас — 1130 литров. Зарплата, которую сейчас мы считаем смехотворно маленькой, в 1999 году была бы предметом зависти окружающих. Вместе с тем идея жить без кредитов и откладывать 50% от дохода по-прежнему считается в России еретической.

Вот несколько занимательных цитат из книги:

Есть прекрасный тайм-менеджерский измеритель глубины экономического кризиса — процент опозданий соискателей на конкурс. В «сытые годы» из однозначно подтвердивших участие в собеседовании дойдёт до места в лучшем случае половина. Половина из пришедших опоздает к назначенному времени…

На самом «дне» кризиса явится каждый, процент опозданий будет ничтожным.

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…деньги не кладут нам под подушку эльфы и феи, за свои деньги надо бороться. На дополнительные деньги нужно охотиться.

Ощущать себя «на довольствии» многим гораздо приятнее. Занял какую-то ячейку в социальном устройстве, и тут тебе в соответствии с табелем о рангах выписывают денежное довольствие каждый месяц.

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[При заключении любой сделки] простым человеческим языком напишите, кто, что, кому обещал сделать и в каком порядке оплатить. Если вдруг придётся судиться за свои деньги, ваша позиция будет гораздо прочнее, а вероятность выигрыша дела — выше. Простой, написанный от руки без помощи профессиональных юристов договор гораздо лучше, чем отсутствие всякого договора.

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В кризис 2008 года у меня ещё не было семьи и, к счастью, не было кредитов. Зато уже была классическая триада «квартира — машина — дача», кое-какие инвестиции в фондовый рынок и первая арендная «однушка». В самые трудные моменты бизнеса, в самые жестокие кассовые разрывы, когда руки опускались от отчаяния, меня очень утешала мантра: «буду в “однушке” жить, “двушку” сдавать, писать книги». Бизнес удалось «вырулить» в плюс и через три года успешно продать стратегическому инвестору. «Однушка» так и осталась арендной. Но вот это чувство, «ниже чего я точно не упаду», запомнилось.