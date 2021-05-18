 

Названы самые популярные схемы обмана россиян на кассе магазина

18.05.2021, 11:38, Разное
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Доцент кафедры коммерции и торгового дела университета “Синергия” Алиса Храмова отметила, что злоумышленники используют разные схемы обмана. Чаще всего покупатели сталкиваются с лишним товаром в чеке. Недобросовестные кассиры добавляют еще одну позицию, если видят, что посетитель набрал много продуктов. Правда, иногда это может быть связано с ошибкой в системе.

Еще один популярный способ обмана – это неправильная сдача, сообщает URA.ru. Когда товары отсканированы, кассир должен назвать общую сумму, затем сказать, сколько денег он получил от покупателя и какая должна быть сдача. Но не все работники магазина выполняют эти правила. Чтобы восстановить справедливость, человек должен сверить данные в чеке с показаниями кассового аппарата.

По словам Храмовой, сотрудники супермаркета могут намеренно не говорить об акции 1+1, когда два продукта можно купить по цене одного. Покупатель ничего не знает об этом маркетинговом мероприятии и приносит на кассу только один товар. Работник магазина молчит про акцию и вносит в чек две единицы товара. В итоге посетитель оплачивает полную стоимость, и второй продукт забирает кассир.

Специалист подчеркнула, противостоять таких схемам обмана можно с помощью видеонаблюдения. В случае если у покупателя возникнут вопросы, он может детально рассмотреть процесс операции. Храмова также посоветовала россиянам сверять чек, не отходя от кассы. Также не следует забывать и о случаях отмены, передает агентство “Прайм”.

Ранее “Дни.ру” рассказали про новые схемы обмана по телефону. Мошенники представляются сотрудниками МВД, полиции, следователями или работниками Центрального банка и пытаются выведать у жертв личные данные.



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