 

Дума примет новые меры для противодействия экстремизму и нежелательным НКО

18.05.2021, 11:38, Разное
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Депутаты 18 мая рассмотрят в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за участие в обучении на зарубежных курсах и семинарах нежелательных НКО. Парламентарии установили многочисленные факты прохождения гражданами РФ обучения за рубежом для дальнейшего влияния на избирательные кампании и организации массовых беспорядков.

Антироссийские проекты НКО, признанных в России нежелательными, активно реализуются через их опорные пункты в Польше, Чехии, на Украине, в Грузии и Прибалтике. Об этом сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

“Наши законопроекты – это ответная реакция на попытки недружественных стран через неправительственные организации продолжить в нашей стране деятельность, представляющую угрозу безопасности Российской Федерации”, – сказал Пискарев.

Деструктивная деятельность иностранных организаций в России продолжается, констатировал парламентарий. Он уточнил, что сейчас в реестре значится 31 такая структура, из них 20 находятся в США.

Также законодатели рассмотрят в первом чтении инициативу, которая запрещает причастным к деятельности экстремистских или террористических организаций избираться депутатами Госдумы. Предлагаемый запрет нацелен на повышение конституционной ответственности, надлежащего функционирования правопорядка и обеспечения безопасности страны, приводит слова Пискарева ТАСС.

В мире уже есть опыт принятия подобных ограничений. Например, еще в 1983 году в Великобритании приняли закон о народном представительстве. Он запрещает участвовать в выборах виновным в коррупции или незаконной избирательной практике.

По мнению экспертов многие другие страны, включая США, готовы к принятию мер, аналогичным находящимся на рассмотрении Госдумы, но ждут подходящий повод.

“Фактическим инициатором появления данных поправок является не государство, а общество. Именно рядовые россияне демонстрируют в последнее время наибольшее беспокойство распространением экстремистских материалов в сети и офлайн. А также выказывают недовольство деятельностью квази оппозиционных организаций, провоцирующих столкновения на улицах”, – пишет РАПСИ.



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