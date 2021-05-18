Мнение: О тикающих часиках и Училках

И вот еще хочу фрагмент из письма показать одного.

Целиком не хочу публиковать, оно длинное и в нем много лишних подробней.

Я самый важный фрагмент приведу.

Потому что вечером хочу с вами тему слива обсудить, в которой мы вчера опять запутались. Вы запутались, в смысле.

Вот здесь девушка хочет сообщить свою парню о своем желании родить ребенка.

Как это сделать в границах?

Если парень говорит о любви и предлагает жить вместе, сказать о желании иметь ребенка можно, но в границах будет только одна формулировка. Девушка должна сказать, что хочет родить ребенка от этого мужчины, потому что любит его. И если мужчина предлагает не торопиться, она может сказать, что времени у нее совсем мало, потому что она хочет здорового ребенка, а ей уже 30+. Вот это все – в границах (кое-как), при условии нормальной СЗ девушки. И если мужчина отказывается каким-то образом или откровенно шлангует, ей нужно принимать решение самой, например расстаться с ним, но без выноса мозга.

Это распространенная проблема, в трети женских писем она описана так или иначе, часики тикают или начинают тикать или заканчивают тикать у многих.

Но вместо вот этой простой и нормальной формулировки девушки используют целую кучу багов.

Вот посмотрите в этом фрагменте, что она делает.

И проанализируйте, почему она выражается так, чтобы обязательно подальше вывалиться из границ. Почему у нее такой грубый Штурман, почему там Училка, почему она всячески дает парню, что не очень-то он ей и сдался и просить она его не собирается ни о чем, но при этом у нее Попрошайка со скалкой, которая обвиняет его, ругает и ставит ультиматум. Почему вместо нормального “люблю и хочу от тебя ребенка” она вываливает парню на голову ведро с помоями?

Найдите причину и сформулируйте.

nat_bah

Я его люблю безумно. За эти 1.5 года стал самым родным, у меня никогда такого не было и вряд ли будет. Хочу от него ребенка, но он не хочет. Первый наш разговор на эту тему выглядел так, еще до того, как съехались. Предшествовало этому диалогу то, что раньше хотел эмигрировать, а сейчас и тут пока хорошо, мол: Видимо, под моими немыми щипцами пишет:

Он: А прикинь, в (родном городе) бы женился, так там и жил бы) Запузырил бы детей и на завод устроился)

Я: А ты жениться там собирался?

Он: Не собирался, но просто смотрю на успешных людей в г.N, которые женились. У меня друг женился давно уже, и сейчас дочь выращивает.

Я: Оседлый образ жизни и выращивание детей многим в кайф, многие даже ищут этого, а не бегут. (Училкааа, теперь вижу)

Он: Я вот хз, чего в конечном итоге хочу. Но это уже тупик по сути, если ты женился и детей родил, то ты по сути определил свою жизнь до конца.

Я: Я точно хочу до 35 ребенка, даже если буду одна в итоге, наверно стоит сообщить это ю, чтоб ты бежал)) Просто раньше не хотелось, а сейчас хочется, годы берут свое, не собираюсь прикидываться чайлдфри, но я и не одержима беременностью. Ну, если ты этой речью про то что не хочешь семью и все такое сообщаешь мне что нам не по пути и чтоб я ни на что не рассчитывала, я и не рассчитываю вроде, или ты чувствуешь какой-то немой упрек? Я вроде не транслирую это.

Он: Ну я пока ничего не сообщаю, просто у меня пока не было этого в планах. Надо подумать, прикинуть че кого.

Я: Да я тоже ничего не планирую в одностороннем порядке.

“Обсуждение работы”

Я: Кароч напоследок по той теме, все что я могу сказать это то что я люблю тебя и я впервые ощутила вообще желание нерациональное родить ребенка и это меня саму пугает, но это честно. Раньше я боялась этого больше всего на свете. Поэтому я себя чувствую счастливо и гармонично в этом новом состоянии, но понимаю что тебя может это пугать, ты даже жить не хочешь вместе а я типа о детях говорю. Нависать я не собираюсь над тобой и делать твою жизнь жизнью из твоих кошмаров, я ничего от тебя не жду, хочу чтоб ты понял это. Жизнь все на свои места расставит, на этом все 🙂

Он: А с ним можно будет аниме смотреть? (Отсылка к нашим шуткам про то что все айтишники анимешники).

Я: С кем?

Он: С ребенком.

Я: Жаль на этапе развития плода не выявить пристрастие к аниме.

Потом мы съехались, и тему не поднимали, обустраивались на новом месте, работали, мечтали о чем угодно, но не о детях. И вот на днях при обсуждении каких-то новостей он сказал “да я вообще не буду детей рожать!”. В глазах потемнело, ушла погулять на полдня одна, много думала. Плакала от того, что я не в силах от него уйти, потому что хочу не абстрактного ребенка, а от него. И если он решает жить без детей, то у меня два выхода уходить и рожать “для себя” ну или как повезет, или остаться с ним, верить в чудо и в старости, если доживем, ненавидеть себя за это решение в случае, если не передумает. Я действительно хочу ребенка, похожего на нас, хочу вместе его воспитывать, но ребенка от другого мужчины и представить не могу. Страшно пожалеть об отсутствии детей, уйти тоже страшно.

Потом спустя пару дней я снова завела тему и был такой диалог перед сном:

Я: не помню о чем болтовня. …молочные железы вряд ли мне пригодятся в жизни.

Он: ты хочешь плодить нищету? У нас даже жилья нет.

Я: (молчу)

Он: тебе никто не запрещает рожать.

Я: что значат эти слова? Что мне нужно уйти и искать того, кто согласится на ребенка?

Он: (молчит и явно злится что опять об этом говорим)

Я: я боюсь пожалеть, если не рожу до 35. Ты можешь захотеть ребенка, но мне будет уже поздно и ты просто сделаешь его с другой. А я останусь одна у разбитого корыта.

Он: (молчит)

И больше тему я поднимать не буду, а он тем более. Этот диалог был вчера, сегодня он ласковый, все как обычно. Я тоже вроде. Я уже не включаю обидки и кислые щи, просто понимаю что люблю его, несмотря ни на что. Ходов нет. Наверно придется смириться и жить так.

Эволюция, у меня есть хоть какой-то шанс что он передумает и захочет ребенка со мной? Как мне надо было реагировать на эти его слова или меня уже послали? Я ослеплена любовью и часиками и не вижу реальности. Стоит ли мне поговорить еще раз и получить твердое “нет” или все очевидно?