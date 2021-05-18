18 вещей, о которых необходимо помнить, если вам разбили сердце

«Не плачьте из-за того, что солнце зашло за горизонт. Из-за слез вы не увидите звезд на небе».

Когда вам разбивают сердце, это больно. Подобные ощущения сродни внезапному звуку выстрела вдали. Вовсе не обязательно, чтобы сердце остановилось или разлетелось на кусочки. Оно будет продолжать биться, но ощущение жуткого дискомфорта всегда будет с вами. Ощущение, будто то, что вы воспринимали частью себя, навсегда покинуло вас.

Хоть сначала с этим очень трудно смириться, но разбитое сердце говорит о том, что вы любили. Вы пытались что-то создать и позволили жизни преподать вам урок.

Сейчас ваше сердце разбито и давать советы в таком случае очень сложно. Все же, есть слова, которые помогут залечить ваши раны. Считайте эту статью попыткой дать вам надежду на лучшее. Вы сильнее, чем кажется!

Пожалуйста, помните о том, что…

Искренняя любовь, которая стала причиной вашего разбитого сердца, является и тем самым чувством, которое постепенно исцелит ваше сердце.

Человеку, которого вы любили в прошлом, нечего предложить вам в настоящем, – ни в духовном, ни в интеллектуальном плане. Единственное, что он может дать вам – это ненужные проблемы и страдания.

Вы можете постоянно размышлять и зацикливаться на том, как все сложилось в итоге. Вы можете все время только и думать о том, что сделали не так и что следовало бы сделать иначе. Это ни к чему не приведет. Эти размышления сейчас уже ничего не изменят!

Некоторые главы в жизни необязательно должны иметь желаемый нами финал. Терять себя, изо всех сил цепляясь за то, что должно уйти из вашей жизни, – попросту бессмысленно.

Есть 10 букв образующих всего два слова, которые нужно произнести. Эти два слова могут либо нанести вам глубочайшую рану и заставить страдать, либо освободить сердце и душу, снять с ваших плеч огромный груз. Все кончено – вот эти два слова.

Иногда мы не получаем того, что хотим. Иногда это может служить нам необходимой подготовкой, а иногда необходимой защитой. В любом случае это время не является потраченным зря.

Когда-нибудь вы оглянитесь назад и поймете, что этот момент, когда сердце было разбито, очень важен. Именно в это время ваша жизнь менялась.

Других людей невозможно изменить. Это один из тех уроков, которые сложнее всего усвоить. Любого рода отношения, каждый случай, когда вас отвергли и разбили сердце – это возможность изменить себя, и только себя.

Необходимо прикладывать все усилия для того, чтобы продолжать смотреть на мир позитивно. Осознайте, что то, насколько вы несчастливы, зависит не от обстоятельств, в которых вы оказались, а от того, под каким углом вы на них смотрите.

У Бога и жизни на вас большие планы. В эти планы совсем не вписывается то, что вы ночами плачете или считаете себя самым несчастным человеком на планете.

Всегда лучше быть одному, чем в откровенно плохой компании. Решение о том, что кому-то нужно дать шанс быть с вами, должно быть основано исключительно на том, что вам действительно намного лучше с этим человеком, нежели без него. Не принимайте решение быть с кем-то только ради того, чтобы не быть одному.

Когда вас кто-то отвергает, это вовсе не значит, что вы должны отвергнуть сами себя или считать недостойным кого-то/чего-то. Помните о том, что в мире сотни миллионов людей, а отверг вас всего один, конкретный человек. Сейчас очень больно потому, что мнение этого человека было для вас очень важным. Он олицетворял для вас целый мир. На самом деле это всего лишь один человек.

Иногда разбитое сердце – необходимый способ пробудить вас и помочь осознать, что вы достойны куда большего, чем то, на что вы были готовы согласиться.

Когда кто-то или что-то уходит из вашей жизни, не считайте это потерей. Считайте это своего рода чудесным даром, благодаря которому с ваших плеч упала ноша. Теперь будет куда легче идти по предначертанному вам пути.

Все, что сегодня причиняет вам боль, в конечном итоге сделает вас сильнее.

Когда все слова сказаны, остается лишь печаль. Печаль – это та цена, которую вы платите за любовь. Лучше любить, терять и учиться исходя из этого опыта, чем вообще никогда не любить.

Разбитое сердце причиняет сильную боль. Однако эта боль необходима. Только пережив ее, вы сможете полностью открыть сердце любви в будущем, когда в вашу жизнь придет правильный человек.