Шеин обгоняет Amazon как самое популярное приложение для покупок в США

Тихий рост Шеина достиг апогея, поскольку приложение для электронной коммерции быстрой моды берет корону у Amazon как самое загружаемое приложение для покупок на iOS и Android в США, согласно данным компаний по отслеживанию приложений App Annie и Sensor Tower.

Его восхождение тихое, потому что стартап, несмотря на то, что, как сообщается, превышает оценку в 15 миллиардов долларов, сохраняет необычно низкий профиль и не пытается заявить о себе в средствах массовой информации. Приложение, названное китайским интернет-аналитиком Мэтью Бреннаном «TikTok для электронной коммерции» в этой обстоятельной статье о стартапе, производится в Китае, как и многие розничные торговцы одеждой.

Разница в том, что Shein контролирует собственную производственную цепочку, от проектирования и прототипа до закупок и производства. Каждый этап сильно оцифрован и интегрирован с другим, что позволяет компании выпускать сотни новых продуктов, адаптированных к различным регионам и вкусам пользователей, с ежедневной скоростью. Эта стратегия мало чем отличается от TikTok, который сопоставляет создателей контента с пользователями, используя алгоритмы для понимания их привычек в режиме реального времени.

11 мая Shein стал самым популярным приложением для покупок на Android в США, а шесть дней спустя занял первое место и на iOS.

Происхождение Шеина, которую ранее называли «Она внутри», мало изучено. На своем официальном веб-сайте он описывает себя как «международную платформу электронной коммерции B2C для быстрой моды», основанную в 2008 году. Не упоминается ее основатель и генеральный директор Крис Сюй. В корпоративном блоге 2018 года, размещенном на WeChat, он написал, что его штаб-квартира находится в Нанкине, городе-доме на востоке Китая, известном своим историческим наследием и домом для китайского гиганта бытовой техники Suning. Он также открыл офисы в других крупных городах Китая, а также в США, Бельгии и Объединенных Арабских Эмиратах.

Низкая репутация Шейна, вероятно, ожидается во времена геополитической напряженности и повышенного контроля со стороны регулирующих органов над технологическими компаниями, связанными с Китаем, по всему миру. Shein владеет своим каналом продаж и пользовательскими данными, что отличает его от ряда универсальных потребительских брендов, которые полагаются на Amazon для привлечения клиентов без полноценного доступа к пользовательским данным.

По состоянию на 17 мая Shein было лучшим приложением для покупок для iOS в 54 странах и занимало первое место в категории на устройствах Android в 13 странах.

Shein не объявил, кто его инвесторы, но сообщения китайских СМИ перечислили Capital Nuts, JAFCO Asia, Greenwoods Asset Management, IDG Capital, Sequoia Capital China, Tiger Global и Shunwei Capital основателя Xiaomi среди его спонсоров.

Мы обратились к Шейну за комментариями по поводу этой истории. Sequoia Capital China подтвердила, что является инвестором в Shein.