Материнские платы Intel Alder Lake-S выйдут с поддержкой питания ATX12VO
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Как стало известно и достоверных источников, новые материнские платы Intel Alder Lake-S будут выпускать с поддержкой стандарта питания ATX12VO. Таким образом, разработчик пытается улучшить энергоэффективность своих устройств, отмечают в компании.
Однако не все версии данной серии получат данный стандарт. При использовании процессоров Intel Core двенадцатого поколения все останется по-прежнему.
Предварительные испытания показывают, что питание в стандарте ATX12VO обеспечивает сокращение потребления электроэнергии примерно вдвое при той же производительности. Однако такой результат заметен только в обычном режиме работы. При интенсивном использовании улучшение практически незаметно.
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