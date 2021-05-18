Материнские платы Intel Alder Lake-S выйдут с поддержкой питания ATX12VO

Как стало известно и достоверных источников, новые материнские платы Intel Alder Lake-S будут выпускать с поддержкой стандарта питания ATX12VO. Таким образом, разработчик пытается улучшить энергоэффективность своих устройств, отмечают в компании.

Однако не все версии данной серии получат данный стандарт. При использовании процессоров Intel Core двенадцатого поколения все останется по-прежнему.

Предварительные испытания показывают, что питание в стандарте ATX12VO обеспечивает сокращение потребления электроэнергии примерно вдвое при той же производительности. Однако такой результат заметен только в обычном режиме работы. При интенсивном использовании улучшение практически незаметно.