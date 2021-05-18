 

Материнские платы Intel Alder Lake-S выйдут с поддержкой питания ATX12VO

18.05.2021, 11:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как стало известно и достоверных источников, новые материнские платы Intel Alder Lake-S будут выпускать с поддержкой стандарта питания ATX12VO. Таким образом, разработчик пытается улучшить энергоэффективность своих устройств, отмечают в компании.

Однако не все версии данной серии получат данный стандарт. При использовании процессоров Intel Core двенадцатого поколения все останется по-прежнему.

Предварительные испытания показывают, что питание в стандарте ATX12VO обеспечивает сокращение потребления электроэнергии примерно вдвое при той же производительности. Однако такой результат заметен только в обычном режиме работы. При интенсивном использовании улучшение практически незаметно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.10 / Россиянам посоветовали остаться дома на выходные

15.07 / Трамп побеседовал с премьер-министром Канады

20.03 / Четверым подозреваемым по делу о пожаре в доме престарелых в Харькове продлили срок ареста

17.04 / В Закарпатье создали комиссию по изучению ситуации в детсаду, куда ребенка не приняли якобы из-за незнания венгерского языка

28.07 / Посольство США в Германии припугнуло подрядчиков стройки «Северного потока – 2»

31.08 / Автопилот для Tesla научился распознавать знаки ограничения скорости

03.04 / В Сингапуре показали, как передавать солнечный свет по оптоволокну

02.07 / Стало известно о скором прекращении выпуска самолетов Boeing 747

02.12 / Сингапур первым в мире разрешил продажу искусственной курятины

10.07 / Стало известно о простое поставлявшего газ в Турцию «Голубого потока»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика