Эксперт Кувиков рассказал, как спасти телефон при перегреве

Эксперт Денис Кувиков в ходе интервью рассказал, как можно спасти телефон при перегреве. Метеорологи прогнозируют на этой неделе аномальную жару, а такая погода опасна для гаджетов.

Если смартфон или же планшет начал нагреваться, не нужно пытаться его быстро охладить. Соответствующие действия нередко окончательно выводят гаджет из строя, отремонтировать его в большинстве случаев уже нельзя. Лучше спрятать девайс с прохладное место, снять чехол и дать ему остыть самостоятельно. При этом важно выключить все лишние программы. Рекомендуется провести сканирование устройство посредством антивируса.

Существуют определенные вид аккумуляторов при сильной жаре могут загореться прямо в кармане одежды. Современные девайсы перед массовым выпуском на рынок тестируется на работу в экстремальной жаре или сильном холоде. У некоторых устройств даже есть опция выключения, если уровень температуры аккумулятора очень высок.

Чтобы защитить устройство в жару, необходимо носить его так, чтобы не попадали прямые лучи солнца. Летом важно не использовать плотные чехлы, которые мешают свободной циркуляции воздуха.

Источник: ria.ru