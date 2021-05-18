В ВПК назвали сроки строительства российского авианосца

Новый российский авианосец можно будет построить за десять лет, если будут готовы завод и палубный истребитель, сообщил член коллегии Военно-промышленной комиссии России, член Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов.

«Минимум 10 лет при наличии научно-технического задела по самолету и готовности судостроительной верфи», – передает РИА «Новости» слова Поспелова.

Он добавил, что в РФ к 2030-м годам появится задел для создания атомных подлодок пятого поколения. «По новой программе, мы к 2030 году должны создать задел и подойти к началу строительства атомных подлодок пятого поколения», – сказал Поспелов.

По его словам, особенностью таких субмарин станет повышенная автоматизация, «или по-другому – роботизированность». Кроме того, АПЛ пятого поколения будут модульными, дабы на протяжении всего срока службы (порядка 35 лет) можно было регулярно обновлять элементную базу. Также для подлодок будет характерна еще большая скрытность.

Поспелов пояснил, что такие роботизированные подлодки будут обладать интегрированной системой управления, которая будет следить за всеми корабельными комплексами и предлагать командиру решение, план действий. Частично этот принцип применен и на АПЛ четвертого поколения, но на субмаринах будущего «это направление получит дальнейшее развитие».

По словам Поспелова, отношения между Россией и США стали хуже, чем во времена холодной войны. «Сейчас мы попали в условия, когда слова «холодная война» не говорят, но отношения между Россией и США хуже некуда. Даже во времена противостояния США и СССР до такого упадка отношений не доходило. Мир полон противоречий, и мы в этих условиях обязаны иметь достаточный оборонный потенциал», – сказал он.

Ранее в понедельник Поспелов назвал необходимое РФ число авианосцев.