 

Мнение: Коллективная ответственность

18.05.2021, 10:54, Разное
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Депутат Заксобрания Петербурга Алексей Цивилев после трагедии в гимназии в Казани направил письмо руководству МВД и Росгвардии с предложением оценить возможность хранения оружия граждан в отделениях полиции и других силовых структурах, сообщает пресс-служба депутата.

"…Цивилев после трагедии в Казани предложил МВД и Росгвардии оценить возможность хранения оружия, находящегося на руках у граждан, в отделениях полиции, вневедомственной охраны, тирах или структурах Федеральной службы войск национальной гвардии. Соответствующее обращение парламентарий направил руководству силовых ведомств", – сказано в сообщении.

Принцип коллективной ответственности – изумительный метод управления. Рядовой Иванов не выполнил норматив – весь взвод принимает упор лежа и до полного изнеможения. Цель простая – затем весь взвод будет учить рядового Иванова, а командир здесь как бы не при делах. На зонах такой метод управления – чуть ли не базовый.

Введение принципа коллективной ответственности (а по сути, заложничество) – это классический принцип террора. Управление страхом. "Народный избранник" из Петербурга – банальный и очень тупой террорист. Почему тупой? Да потому что в данном случае этот метод не имеет ни малейшего смысла. Коллективная ответственность – это перекладывание решения на "коллектив". Раз взводный неспособен работать с рядовым Ивановым – пусть его хотя бы взвод отлупит и заставит сдохнуть, но сделать. Здесь же даже перекладывать не на кого.

Преступление совершил совершенно конкретный отморозок. Хваленые силовые структуры, браво избивающие женщин и подростков молодецкими ударами с ноги в живот, в данном конкретном случае приехали, когда отморозок уже отстрелял патроны и вышел сдаваться. Все системы, на которые тратятся миллиарды и миллиарды, не сработали. Все "силовые" структуры всё прошляпили. Но виноваты владельцы оружия – нести наказание будут они. Все. Оптом. Чохом и гамузом. Бездарное и невежественное руководство карательными войсками на совещании у Путина продемонстрировало полное незнание основ разрешительной и регистрационной системы, оно понятия не имеет о классах небоевого оружия, находящегося в гражданском обороте – но виновато не тупое начальство и не провалившаяся система, а обычные охотники и спортсмены, владельцы легального оружия. Законопослушные, кстати, владельцы.

Но проявить инициативу и выдвинуть идиотское предложение – это все, на что способна власть. Здесь главное громче и звонче вякнуть. Чтобы заметили и оценили усердие.

Источник: Эль Мюрид



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