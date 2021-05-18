 

Зеленский под копирку повторяет ошибки Януковича – политолог Корнилов

18.05.2021, 10:40, Разное
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На протяжении своего президентского срока Владимир Зеленский успел разочаровать своих избирателей. По всей видимости, политик питал иллюзии по поводу того, сколько сил потребуется для решения наиболее важных проблем Украины.

Глава Незалежной не предпринял решительных действий для устранения затянувшегося кризиса на Донбассе. У граждан остается все меньше надежд на то, что при нынешней власти боевые действия на проблемной территории будут прекращены.

Политолог Владимир Корнилов в эфире телеканала “Россия 1” выразил мнение о том, что Владимир Зеленский повторяет путь печально известного Виктора Януковича. Команда действующего президента выбрала ту же тактику, которую использовал его предшественник, убежден эксперт.

По словам Корнилова, Зеленский поддерживает радикальных националистов с тем, чтобы граждане не видели никакой альтернативы. Януковича подобные действия привели к грустному результату, напомнил специалист.

Корнилов добавил, что говорить об особой народной поддержке власти в Киеве говорить не приходится. В качестве подтверждения этому он заявил, что на Украине не проходят акции в поддержку Зеленского. Если радикальные националисты пойдут штурмовать офис президента, люди не выйдут на улицы, резюмировал эксперт.



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