 

“Худшая жена”: Канье Уэст прокомментировал брак с Ким Кардашьян

18.05.2021, 10:22, Разное
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После семи лет брака и четырех детей рэпер Канье Уэст и телезвезда Ким Кардашьян объявили о расставании в феврале этого года и их представители заявили, что развод будет самым мирным из всех возможных. Но чем дольше идет бракоразводный процесс, тем больше новых подробностей семейной жизни звездной пары появляется в прессе. Ньюсмейкером снова стал Канье Уэст, как будто подтверждая тем самым слухи о том, что инициатором расставания была Ким.

Канье заявил, что совсем не жалеет о том, что отношения с Кардашьян закончились. Таблоид The Star приводит нелицеприятные высказывания рэпера о матери его четырех детей со ссылкой на ближайших друзей музыканта. Из сказанного следует, что жизнь с Ким для Канье была “настоящим адом”.

Она (Ким) была одержима славой, и это разрушило их брак. Канье сожалеет, что оставался в этих отношениях так долго. Она годами обращалась с ним, как с грязью. Постоянно проявляла агрессию, ревновала, все драматизировала, – приводят слова источников, близких к рэперу, западные издания. Среди подробностей, которыми поделились инсайдеры с изданием, есть и детали пикантного характера. Канье обсуждал с друзьями интимную жизнь с Ким.

Канье находит иронию в том, что имидж Ким основан на ее внешности и сексуальности, хотя она не была настолько хороша в постели, как могло показаться, – говорится в материалах иностранной прессы. 

По словам все тех же источников, Канье рад, что он “покончил с прошлой жизнь и теперь будет налаживать свою, а с Ким не воссоединится ни при каких обстоятельствах”.

Напомним, что первые слухи о том, что Ким Кардашьян и Канье Уэст собираются развестись появились в январе, а уже в феврале подтвердились официально. Заявление о разводе подала Ким. Поскольку у пары крепкий брачный договор, финансовых притязаний друг к другу они не имеют. Однако супруги или их адвокаты все равно встретятся в суде, чтобы решить вопрос об опеки над общими детьми. Прошение о юридическом оформлении опеки подал Канье Уэст.



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