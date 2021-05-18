 

Ученые определили, что теории заговоров о вакцинах против Covid-19 исходят от одних и тех же 12 человек

18.05.2021, 10:18, Разное
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Исследование Центра противодействия цифровой ненависти показало, что подавляющее большинство мифов о вакцинации против коронавирусной инфекции так или иначе берут начало от 12 крупных пропагандистов с развитым штатом сотрудников.

Вакцинация от Covid-19 может спасти не только жизни, но и мировую экономику, поскольку остановит пандемию. Этому, как известно, препятствуют огромное число людей, не доверяющих вакцине. Исследователи из Центра противодействия цифровой ненависти (Великобритания) и Anti-Vax Watch проанализировали более 812 тысяч сообщений в Facebook и Twitter, опубликованных на этих платформах с 1 февраля по 16 марта 2021 года. Выяснилось, что большинство постов так или иначе исходят лишь от 12 людей и связанных с ними организаций.

Ученые даже назвали их «дюжиной дезинформации», которая ответственна за 65 процентов всей ложной информации о вакцинации против коронавируса и антивакционной пропаганды. Их аудитория охватывает более 59 миллионов человек, что делает эти платформы крупнейшими в мире по изученной тематике. Специалисты также узнали, что ни один из этих людей не имеет соответствующего медицинского опыта.

Исследователи перечислили их имена: Джозеф Меркол, Роберт Ф. Кеннеди — младший, Тай и Шарлин Боллинджеры (объединены в качестве одной организации), Шерри Тенпенни, Риццу Ислам, Рашида Баттар, Эрин Элизабет, Сэйер Джи, Келли Броган, Кристиан Нортрап, Бен Таппер и Кевин Дженкинс. Люди вовсе не обязательно должны быть подписаны на вышеперечисленные аккаунты, но большинство антивакционной пропаганды, которая попадает в социальные сети, исходит именно от них.

Влияние этой группы людей — как минимум до 17 процентов всех «антивакционных» твитов в Twitter и до 73 процентов — в Facebook. Они управляют организациями с многомиллионной аудиторией, зарегистрированными в основном в США. Каждая из них имеет до 60 сотрудников. А еще они производят учебные пособия для активистов, адаптируют свои сообщения для различной аудитории, устраивают встречи и даже форумы, похожие на международные конференции.



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