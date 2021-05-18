Американские ученые назвали пять симптомов умирающих людей

По словам американских ученых, за пару дней до смерти у пожилых или тяжелобольных людей наблюдаются конкретные симптомы. Специалисты, представляющие Национальный институт старения, выделили пять схожих признаков.

Перед смертью у человека заканчиваются ресурсы, необходимые для поддержания работы жизненно важных систем. Ученые из США рассказали, что умирающие люди жалуются на одышку, которую называют «воздушный голод».

Как пишет издание «Слово и Дело», ссылаясь на экспертов, перед смертью человек может стать слишком вспыльчивым. К раздражению приводит стресс, который проявляется в последние дни жизни. Еще один признак, который выделили ученые, это депрессивное состояние и мысли человека о том, что ему больше не хочется жить. Самые верные симптомы приближающейся кончины – отказ от еды, а также отсутствие какой-либо реакции на внешние раздражители.