 

Невролог Евдокимов назвал болезни, на которые указывает звон в ушах

18.05.2021, 10:08, Разное
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Врач-невролог Александр Евдокимов пояснил о болезнях, на которые может указывать звон в ушах. Нередко данный симптом связан с патологиями, развивающимися в шее и позвоночнике.
Звон в ушах, сопровождающийся шумом, возникает при довольно серьезном спектре болезней. Причины такого состояния могут быть абсолютно разные. Человеку важно измерить артериальное давление. Если показатели находятся в норме, нужно идти к отоларингологу. У многих данный симптом наблюдается из-за протекающих воспалительных процессов и поражения слухового нерва.

Не исключено, что у человека развивается тиннитус. Речь идет о воспаление височно-челюстного сустава, расположенного рядом со слуховым проходом. Иногда врачи диагностируют отклонения в сосудах, где формируются так называемые «бляшки». В таком случае человек слышит звон, появляющийся из-за изменения давления. Нередким фактором считается патология шейной части позвоночника. Остеохондроз, в свою очередь, способствует ангиоспазмам в сосудистой извитости.

Часто к доктору на прием приходят пациенты, у которых нет какой-либо явной проблемы, но у них присутствует повышенный уровень тревожности. Из-за стресса в области среднего уха также возникают спазмы мышц. В таком случае человеку показан отдых.

Источник: ytro.ru



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