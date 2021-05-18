Ученые: Парацетамол может снижать иммунный ответ при вакцинации

Ученые в ходе проведения исследования установили, что употребление парацетамола может снижать иммунный ответ организма при вакцинации от разных болезней. К такому выводу пришли специалисты из медицинской школы при Университете Дьюка.

В рамах научной работы исследователи провели анализ массива публикаций на эту тему. Отмечается, что использование препаратов на основе парацетамола несколько притупляет иммунный ответ у детей. В связи с этим в профилактических целях данный препарат использовать не рекомендуется.

Эксперты выяснили, что жаропонижающие препараты подавляют деятельность белка, который ответственен за контроль экспрессии генов иммунного ответа. Кроме того, активацию Т-лимфоцитов в крови подавляют нестероидные противовоспалительные лекарства, а именно они защищают организм от проникновения различных вирусов и инфекций.

В РФ распространена практика давать жаропонижающее ребенку еще до прохождения вакцинации, чтобы уменьшить болевой эффект. В данном случае нередко наблюдается небольшое снижение иммунного ответа. Такая ситуация может произойти и у взрослого человека, однако анальгетики не оказывают значительного влияния на процесс.

Источник: iz.ru