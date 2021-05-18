 

Гранде тайно вышла замуж за агента по недвижимости

18.05.2021, 10:06, Новости дня
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Свадебная церемония и празднование проходило в присутствии небольшого количества гостей – издание отмечает, что их было меньше 20 человек, не называя точного количества. 

Певица не публиковала свадебные фото в своих социальных сетях.

Контекст:

Гранде и Гомес вместе с марта 2020 года. В декабре певица сообщила, что обручилась со своим избранником.

До этого Гранде была обручена с американским комиком Питом Дэвидсоном, но спустя пять месяцев после объявления о помолвке пара рассталась. Это произошло в октябре 2018 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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