Гранде тайно вышла замуж за агента по недвижимости

Свадебная церемония и празднование проходило в присутствии небольшого количества гостей – издание отмечает, что их было меньше 20 человек, не называя точного количества.

Певица не публиковала свадебные фото в своих социальных сетях.

Контекст:

Гранде и Гомес вместе с марта 2020 года. В декабре певица сообщила, что обручилась со своим избранником.

До этого Гранде была обручена с американским комиком Питом Дэвидсоном, но спустя пять месяцев после объявления о помолвке пара рассталась. Это произошло в октябре 2018 года.

—