Гранде тайно вышла замуж за агента по недвижимости
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Свадебная церемония и празднование проходило в присутствии небольшого количества гостей – издание отмечает, что их было меньше 20 человек, не называя точного количества.
Певица не публиковала свадебные фото в своих социальных сетях.
Контекст:
Гранде и Гомес вместе с марта 2020 года. В декабре певица сообщила, что обручилась со своим избранником.
До этого Гранде была обручена с американским комиком Питом Дэвидсоном, но спустя пять месяцев после объявления о помолвке пара рассталась. Это произошло в октябре 2018 года.
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